La oposición reprocha al Gobierno local el poco calado del cambio de festivo en la feria E. GRANJA El Ayuntamiento ejidense cifra en 10.000 personas los asistentes a la Batalla de Flores y 7.000 a los conciertos gratuitos, pero IU y PSOE echan en falta recuperar su esencia ELIZABETH DE LA CRUZ El ejido Martes, 4 julio 2017, 10:46

No es nada nuevo. La oposición denunció antes del inicio de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, que la puesta en marcha de medidas para incentivar la participación y afluencia de público a las fiestas, como el cambio de día festivo local, no serviría para conseguir que más ejidenses y visitantes decidieran acudir a la feria, y tras su finalización, PSOE e IU reprochan al Gobierno local su falta de previsión y acierto en este aspecto. Y es que a juicio del PSOE, «este cambio ha sido una chapuza que ha generado confusión y malestar entre los comerciantes y los vecinos. Han habido comercios que han abierto el viernes y han cerrado el lunes, comercios que han abierto el lunes y cerrado el viernes, y comercios que han abierto los dos días. Por no hablar de las grandes superficies, que han abierto el domingo. Todo esto, además, en los mismos días de inicio de la temporada de rebajas, lo que ha ocasionado perjuicios y desinformación a los potenciales clientes», manifestó el concejal socialista, Juan Godoy.

Por tanto, el concejal socialista aseguró no entender «por qué este equipo de gobierno, sin negociar ni abrir un debate, y de forma dictatorial, se embarca en estas aventuras, que tanto perjudican a los vecinos de El Ejido».

Por su parte, desde Izquierda Unida sí que al menos se reconoció que esta feria contó con grandes aciertos como los conciertos gratuitos al aire libre. No obstante, para el portavoz de IU, Juan Antonio López, «este modelo de feria, al estilo sevillano, con casetas y con todas las actividades en un recinto alejado del centro, no termina de cuajar en El Ejido. Hemos podido comprobar que el ambiente de feria ha brillado por su ausencia en el municipio», expresó.

Eso sí, para Izquierda Unida, «los conciertos gratuitos y al aire libre en el parque se consolidan con una muy buena acogida por parte de los ejidenses». Sin embargo, para IU, «se ha entorpecido el acceso desde el transporte público, ya que las líneas de autobuses urbanas extras para la feria han sido totalmente insuficientes», criticó López Escobar. En cualquier caso, para el Gobierno local, «las fiestas patronales de El Ejido se despiden registrando el mayor nivel de participación de las últimas ediciones». Y es que en esta lectura, desde el Ayuntamiento ejidense tienen en cuenta la gran afluencia con la que contaron iniciativas como los conciertos gratuitos y la Batalla de Flores, donde se cifra la asistencia en unas 7.000 y 10.000 personas respectivamente.

En esta línea, la concejala de Cultura ejidense, Julia Ibáñez, calificó estas fiestas de «rotundo éxito» no sólo por la elevada concurrencia sino, también, por el buen ambiente y la implicación familiar en esta importante celebración convertida ya en todo un referente en la provincia y consideró que las bases de la feria ya están asentadas. Una valoración que dista mucho de la realizada por los grupos de la oposición.