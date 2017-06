‘Music Has No Limits’ emociona al público del Festival de Teatro con un musical lleno de ‘hits’

Nirvana, The Cranberries, AC/DC, Michael Jackson, U2, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The Police, o Guns N’Roses fueron sólo algunos de los grandes temas de la música que tuvieron su hueco en el esperado espectáculo musical ‘Music Has No Limits’ que el Auditorio de El Ejido acogió el pasado domingo. Una de las propuestas de mayor calidad de este 40 Festival de Teatro de El Ejido que además sirvió para avivar recuerdos y emociones entre el público asistente a un show que fue más que una oda a la historia de la música.

Tampoco faltaron a esta cita temas como ‘Hymn’, ‘Children’, ni artistas de la talla de Adele, Rihana o David Guetta, entre otros. Todo ello mezclado a la perfección con grandes composiciones con nombres clásicos, como la pieza de Puccini con la que comenzó el montaje ‘Oh mio babbino caro’. Y es que la grandeza de ‘Music Has No Limits’ reside precisamente en su propuesta, ya que presenta una nueva visión de los temas donde no faltan los instrumentos de cuerda como el violín, el chelo eléctrico y el piano que estuvo presente durante toda la función. El grupo tampoco pasó por alto metales como la batería y la imponente guitarra eléctrica, con un resultado final de nuevos ritmos y una interpretación muy diferente de las canciones de siempre.