Llega a El Ejido 'Music Has No Limits', el show que va más allá de la música y los grandes hits

El Festival de Teatro de El Ejido llega a su ecuador y 'Music Has No Limits', el espectáculo que ha roto los esquemas del mundo de la música, se representará hoy a las 20 horas, desde el Auditorio de la localidad ejidense. El show ya se ha representado en el Lincoln Center de Nueva York, ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami, México, Milán y durante la gira española se actuó, con las entradas agotadas, en una veintena de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla, entre otras.

La propuesta de 'Music Has No Limits' abarca todos los géneros: clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera, house, etc., interpretados por cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ's. Además, el show adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente. Así, esta noche se realizará en El Ejido un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música, fundiendo hits de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Streisand, The White Stripes, Guns N'Roses, The Police, entre los que se pasean Puccini, Bach y otros clásicos.

Este espectáculo está integrado por un grupo de virtuosos multidisciplinares dentro del ámbito musical. La compañía ha vivido un enorme crecimiento y ha representado sus shows en varios de los principales escenarios del mundo.

'Mucho Shakespeare'

De otro lado, la compañía Malaje Sólo llevará su obra 'Mucho Shakespeare' hasta el IES Santo Domingo de El Ejido, el próximo 6 de junio a las 13 horas. Este teatro comedia relata la historia de unos cómicos andaluces que emigran a Inglaterra y buscan trabajo como camareros en el ambigú del Globe Theatre de Londres, el insigne local de Williams Shakespeare. Al día siguiente, el miércoles 7 de junio, Stardín Stardán Teatro presentará 'El traje nuevo del emperador', dirigido al público infantil y que se desarrollará en doble función, a las 10 y 11.30 horas desde el Teatro Municipal.

También el próximo miércoles Producciones Imperdibles llevará su 'Deambulantes' hasta cinco espacios diferentes de la localidad, como lo son el mercadillo semanal, la Plaza de Abastos y el IES Santo Domingo, a las 10.15, 11.45 y 13.45 horas. Paralelamente, y del 7 al 11 de junio, Luigi Ludus ofrecerá su show de magia y algo más a través de seis funciones en diferentes núcleos ejidenses. Por su parte, la Orquesta Sinfónica Ciudad de El Ejido y el Conservatorio Profesional de Danza de Almería proponen un concierto a las 21 horas desde el Teatro Auditorio. Y es que hay géneros y propuestas para todos los gustos.

El 8 de junio será Teatro Paladio quien llevará a escena 'Nadie', un estreno en toda Andalucía en el que seis actores con diversidad funcional presentan un drama que removerá conciencias, sensaciones y emociones al público asistente. Será a las 21.30 horas desde el Teatro Auditorio de El Ejido, en un espectáculo para todos los públicos de una hora de duración.