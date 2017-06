El musical se apodera del 40 Festival con Miguel de Molina al desnudo y Music Has No Limits

El musical será sin duda el principal protagonista de este penúltimo fin de semana del 40 Festival de Teatro de El Ejido, con el espectáculo de Lazona ‘Miguel de Molina al desnudo’, y el musical ‘Music Has No Limits’, que se subirán al escenario del Auditorio de El Ejido, mañana sábado y el domingo, respectivamente. No obstante, para este viernes de Noche en Blanco en la localidad ejidense, Yera Teatro saldrá con ‘Lumen, gigantes de luz’, desde la puerta del Teatro Auditorio, a partir de las 21.30 horas. A las 21 horas y desde la Plaza Mayor, la artista local, Azahara Herrera, llevará a cabo el último pase de 'Flamenco sobre ruedas', tras pasar durante este jueves y viernes por diferentes cooperativas del municipio.

En cuanto a mañana sábado, Immaginario Teatro llevará a escena ‘Welcome: la calle, la lluvia, un encuentro’, a partir de las 19 horas desde el Parque Municipal. Una visión poética de dos personajes de la calle, una historia sencilla en clave de Clown, que relata la realidad cotidiana, a veces cruel, desde una visión divertida, inocente, poética, absurda y tragicómica. Este teatro gestual y de circo dirigido a todos los públicos, tendrá una duración de 45 minutos y pretende hacer las delicias de los presentes tras haber cosechados numerosos premios en los últimos años.

Por su parte, Lazona representará ‘Miguel de Molina al desnudo’, a las 22 horas de mañana sábado desde el Auditorio ejidense, en un espectáculo que ya cuenta con todas las entradas vendidas, ya que además de las localidades que han sido adquiridas por el público en general, desde el Consistorio se ha decidido dedicar el aforo permitido a los mayores, como actividad final de su particular semana dedicada al envejecimiento activo.

El domingo 4 de junio, ‘Music Has No Limits’ propone un espectáculo que viaja por los grandes éxitos de la música, con estrellas como Michael Jackson, U2, Queen o Guns N’Roses. La cita será a las 20 horas desde el Teatro Auditorio, y a través del musical, este show dirigido a todos los públicos, promete no dejar indiferente a nadie. De otro lado, y en lo que respecta a la programación de las Noches golfas, para hoy, Ambigú Loungue Café albergará el concierto de Carlene Graham, mientras que mañana Las Vegas y Duendeando ofrecerán sus respectivos conciertos desde Cafetería Alhambra y Gula Almerimar, respectivamente. La hora de comienzo de todas las actuaciones será las 23.30 horas. Paralelamente, las exposiciones del Hall del Auditorio ejidense permanecerán expuestas al público hasta el próximo 10 de junio, para que los espectadores puedan aprovechar su visita hasta este espacio municipal, y disfrutar de dos muestras muy interesantes antes de adentrarse en los espectáculos que aún quedan por desarrollar.

Asimismo, el concurso de escaparates del 40 Festival de Teatro de El Ejido decidió elegir al escaparate de ‘Luisa Gutiérrez Boutique’ como el mejor y por tanto ganador de este concurso tan especial con motivo del 40 aniversario.