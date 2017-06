‘Music has no limits’ aterriza en El Ejido tras pasar por Nueva York, Miami y Milán

El Festival de Teatro de El Ejido llega a su ecuador y ‘Music has no limits’ (MHNL), el espectáculo que ha roto los esquemas del mundo de la música, se representará el próximo 4 de junio, a las 20 horas, desde el Teatro Auditorio de la localidad. El show ya se ha representado en el Lincoln Center de Nueva York, ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami, México, Milán y durante la gira española ha actuado, con las entradas agotadas, en una veintena de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla.

La propuesta de Music has no limits abarca todos los géneros: clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera, house, etc., interpretados por cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ’s. El musical adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente. Así, realizará en El Ejido un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música, fundiendo hits de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, Guns N’Roses, The Police... entre los que se pasean Puccini, Bach y otros clásicos. Un espectáculo que patrocina IDEAL y que además puede adquirirse a través de la plataforma Oferplan.