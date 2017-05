Albert y Boadella se desdoblan para hacer memoria en ‘El sermón del bufón’

El reconocido actor y dramaturgo catalán, Albert Boadella, demostró en la noche del sábado porque está considerado como uno de los mejores artistas del género teatral de la historia de España. Ante un Auditorio de El Ejido expectante, que no respiró durante la más de hora y media de espectáculo, sólo para interrumpir con sus risas y carcajadas, Boadella se desdobló en sí mismo para hacer memoria y todo un repaso por su vida artística y personal.

Y es que a través del monólogo, ‘El sermón del bufón’, el fundador de Els Joglars, compañía con la que pasó más de 50 años de su vida, el Boadella actual charló, conversó y hasta discutió con su propio niño interior, al que diferenció como Albert, para desgranar paso a paso toda una vida dentro y fuera de los escenarios. Desde su infancia, hasta sus comienzos como mimo, el sentimiento de pertenencia a Cataluña, a la que calificó a día de hoy de «intolerante», ese empeño separatista que aseguró no entender, el Rey Juan Carlos, los Pujol, y continuas referencias a un actual sistema político y económico que hace aguas por todos sitios, centraron el discurso ameno, ágil y plagado de ocurrencias protagonizado por el actor, que fue in crescendo durante toda la obra, y arrojó verdades tan ciertas como que «el teatro es lo que no está en el libreto». Precisamente, Albert Boadella utilizó ‘El sermón del bufón’ para desvelar que, tras toda una vida dedicado al teatro, ahora su máximo interés se centra en la música y en el poder que ésta despliega a la hora de despertar los sentidos, y ponerlos a flor de piel. Como definió, haciendo referencia a un comentario que cuando aún eran joven para comprender le realizaron sobre el teatro, al definirlo como «la mezcla de la poesía y la música», y que hoy al fin, reconoció, «he alcanzado a comprender».

Butaca de honor

Boadella tras descubrir la placa que ya luce en su butaca de honor. / E. GRANJA

Paralelamente, en este 40 Festival de Teatro de El Ejido, el municipio quiso reconocer la aportación a la cultura y al mundo del teatro de Albert Boadella, su humor provocador innato, capaz de adelantarse a su tiempo y a empezar a dar pinceladas incluso, de todo lo que estaba por venir. Y lo hizo al concederle una butaca de honor en el Auditorio de El Ejido, que el dramaturgo recibió con gratitud hacia el pueblo ejidense, ese que le aplaudió durante varios minutos y le ovacionó tras la presentación de un espectáculo en forma de monólogo, que intercaló lo audiovisual con las apelaciones directas al público.

Lo que está por venir

Sin embargo, todavía queda mucho por disfrutar de este 40 Festival de Teatro de El Ejido. Otra de las grandes propuestas de esta semana llegará el próximo sábado 3 de junio, a partir de las 22 horas desde el Auditorio ejidense, con la representación de ‘Miguel de Molina al desnudo’, por parte de Lazona. Un teatro musical, de hora y media de duración, en el que se repasa la personalidad arrolladora y la verdadera historia de un hombre que transformó la copla y transgredió un género patrio en la escena.

En este espectáculo, que mantiene durante todo momento un diálogo abierto con el público, Miguel se enfrenta a su pasado, pero desde la tranquilidad que otorga el presente, y logra trazar un puente en su mundo y el entorno más cercano.

De igual modo, unos días antes, concretamente el jueves 1 de junio, el reconocido violinista Ara Malikian volverá a subirse al escenario del Auditorio ejidense, a partir de las 21.30 horas, para deleitar al público con ‘La increíble gira de violín’. Un violín que nació en Módena y que viajó al Líbano para encontrarse con un pequeño Ara de 3 años, al que su padre, también violinista, enseñó a tocar, y del que ya jamás volvería a separarse.

Juntos descubrirían a Paganini y viajarían a lo largo de los años por todos los géneros musicales que iban aprendiendo allá por donde paraban. Sin duda, todo un repaso por la fusión del viaje y la música, que propone un recorrido por todo el mundo a través del violín. Las entradas para todos los espectáculos del Festival de Teatro de El Ejido pueden adquirirse de lunes a viernes en el área de Cultura, en unientradas.es y en los teléfonos, 902 360 295 y 952 076 262.