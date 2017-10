COPO retrasa un día la apertura de sus cines para hacerla coincidir con el Día del Espectador Inauguración del Paseo de Moda de COPO, el pasado mes de marzo. / E. GRANJA Ocine inaugurará las siete nuevas salas totalmente equipadas con la última tecnología, el próximo 11 de octubre, con entradas a 3,90 euros ELIZABETH DE LA CRUZ El Ejido Jueves, 5 octubre 2017, 01:44

Como ya anunció IDEAL a finales del pasado mes de agosto, COPO volverá a reabrir sus cines de la mano de Ocine este mes de octubre, si bien según confirmó el gerente del centro comercial, Raúl Felices, finalmente su apertura se retrasará un día más para hacerla coincidir con el inicio del puente festivo del 12 de octubre y el día del espectador, que se fijará para el mismo día de la reapertura, el 11 de octubre.

Fue a finales del mes de septiembre del pasado año cuando la sala multicines de COPO cerró sus puertas para que pudieran iniciarse las obras de remodelación y creación del Paseo de Moda, que se inauguró hace apenas unos meses, si bien entonces no existía ningún proyecto de transformación y adaptación para sus cines, ya que el empresario arrendatario no contempló esta posibilidad. No obstante, finalmente el Centro Comercial COPO suscribió el acuerdo con Ocine para que los ejidenses y vecinos del Poniente puedan volver a contar con esta oferta de ocio, de la que no han podido disfrutar durante un año.

Este nuevo espacio de cine contará con un total de siete salas, tras la renovación de las seis ya existentes y la apertura de una más, y tras remodelar las instalaciones a las que se cambió el mobiliario y se dotó de nuevos equipos.

Descuentos

Según queda reflejado en los dípticos que Ocine reparte ya por diferentes puntos del municipio y de otras localidades del Poniente, el día de la apertura la entrada tendrá un coste de 3,90 euros, si bien a su vez también habrá diferentes descuentos para las proyecciones que se produzcan de lunes a jueves, con un coste de 4,70 euros.

En suma, Ocine hará coincidir la reapertura de las esperadas salas con la Fiesta del Cine, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de octubre, con entradas a un precio en taquilla de 2,90 euros.

Con todo, desde el Centro Comercial COPO agradecen a los vecinos de El Ejido y del resto de municipios de la Comarca su paciencia a la hora de aguardar a la reapertura de las instalaciones. Eso sí, desde la Gerencia dejan claro que sin duda esta espera merecerá la pena, ya que la imagen de los multicines se verá renovada completamente, lo cual, unido a las reformas previas para la creación del Paseo de Moda, vendrán a dar un paso más en el proyecto de reconversión que COPO inició hace varios años.