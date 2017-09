PP da luz verde a la modificación de la ordenanza de animales con los votos en contra de PSOE e IU Pleno ordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento de El Ejido. / E. GRANJA El banco canino de ADN o la prohibición de espectáculos taurinos centran el debate y aunque el colectivo SOS Animales El Ejido pidió intervenir en el salón de plenos el alcalde no lo permitió, y emplazó a la organización a reunirse más tarde con la concejala responsable ELIZABETH DE LA CRUZ El Ejido Lunes, 25 septiembre 2017, 18:11

Entre los 22 puntos incluidos en el pleno ordinario celebrado este lunes en el Ayuntamiento de El Ejido fue precisamente el último de ellos, antes de los puntos de urgencia y los ruegos y preguntas, uno de los que generó un mayor debate entre los diferentes grupos de la Corporación. Con los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida, la abstención de UPyD y el voto a favor de C's, el Gobierno local dio luz verde a la modificación de la ordenanza de tenencia de animales.

Un documento que contempla buena parte de las 28 alegaciones presentadas especialmente por los grupos municipales de PSOE e IU, así como por el colectivo local en defensa sanimal SOS Animales El Ejido, que también quiso estar presente en la aprobación de la ordenanza, con una representación de varios de sus miembros. El documento aprobado regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos, amplía el catálogo de infracciones leves y establece un banco de ADN que permitirá localizar a los dueños que dejen las heces de sus perros en la vía pública, así como luchar contra el maltrato y el abandono animal. En suma, también se introduce por primera vez la prohibición de circos con animales y atracciones con ponis siempre que pueda existir un maltrato animal y recoge la voluntad municipal de regular el control de colonias de gatos callejeos a través del procedimiento de Captura, Esterilización y Suelta (CES).

Sin embargo, para el grupo socialista la nueva ordenanza malgasta dinero público en crear un banco de ADN "en vez de mejorar y reforzar la limpieza", mientras que para Izquierda Unida, los populares perdieron este lunes "una buena oportunidad de presentar una buena ordenanza", al no contemplar, entre otros, la prohibición de espectáculos taurinos o acotar un tramo de la costa ejidense para el disfrute de mascotas.

De otro lado, el colectivo SOS Animales El Ejido pidió la palabra para intervenir al finalizar la sesión plenaria, pero el alcalde, Francisco Góngora, le emplazó a reunirse posteriormente con la concejala responsable, Luisa Barranco, ya que, como aseveró, "no puede hablar en el pleno, en las sesiones no se puede". No obstante, algunos de sus miembros hicieron visible su malestar ya que, a su juicio, la ordenanza ejidense no contempla las verdaderas necesidades de las mascotas y sus propietarios.