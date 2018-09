Susana Díaz anuncia que en una semana se publicará la orden para el Plan Renove de invernaderos Susana Díaz ha visitado Indasol hoy / EFE La presidenta también ha subrayado que los 19.700 millones de euros en exportaciones facturados en Andalucía de enero a julio, 1.700 millones más que el año pasado, «no hubiesen sido posibles sin Almería» EFE EL EJIDO Viernes, 21 septiembre 2018, 13:50

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado hoy que el próximo viernes se publicará la orden de ayudas del Plan Renove de Invernaderos, que contarán este año con una dotación de 30 millones de euros y se destinarán a mejorar las instalaciones más anticuadas.

«La semana que viene va a ser fundamental para el sector», ha aseverado Díaz en el XXV Aniversario de la empresa Indasol en El Ejido (Almería), que ha precisado que «hoy se publica en el BOJA las bases reguladoras de la convocatorias de 30 millones de euros y el viernes que viene sale publicada la orden. El lunes comenzamos también a retirar los plásticos».

La presidenta ha asegurado ante los asistentes que dichas medidas son fruto de las reuniones mantenidas con el sector y ha subrayado que los 19.700 millones de euros en exportaciones facturados en Andalucía de enero a julio, 1.700 millones más que el año pasado, «no hubiesen sido posibles sin Almería».

Ha señalado que la facturación de 2.600 millones de esta provincia es la que ha hecho posible el superávit en Andalucía, aunque pronostica que cuando finalice septiembre se superará «con creces» el resultado de 2017.

Sin embargo, ha advertido que quedan «tareas pendientes» en el sector hortofrutícola almeriense, ya que el 44 % de sus productores están fuera de las distintas organizaciones productores de frutas y hortalizas (OPFH), lo que dificulta su acceso a fondos europeos.

«Imaginen lo que eso significaría porque de 70 millones de euros que recibió Andalucía de estos fondos, 44 fueron para Almería y la mitad de lo que ha invertido Indasol para ser más competitiva ha sido gracias a esos fondos; ha recibido 14,5 millones de euros», ha apuntado.

Por ello, ha animado a este 44 % de productores a incorporarse a una OPFH para ganar en «recursos y capacidad para acceder» a dichas partidas y «al mismo tiempo para negociar los precios».

«Si no hay precios en origen que sean justos, no habrá salarios dignos y estamos llamando a los chavales a trabajar en explotaciones. Vienen con formación, con capacidad de innovar. Sin precios que no sean justos, es imposible que haya salarios dignos y que el sector sea la punta de lanza y de igualdad de oportunidades que tiene que ser», ha sostenido.

Asimismo, ha mostrado su apoyo a la consecución de esos precios justos y a exigir a que ocurra como «en otros países europeos» y la cadena de distribución tenga un reparto más equitativo, que «ahora mismo no lo es» porque «cuando aprieta, al que más se aprieta es al productor y hay margen».

También ha sostenido que en una tierra en que aglutina la mitad de hectáreas de regadío de Andalucía y que tiene una eficiencia en consumo de agua de 14 a 1 en comparación a otras huertas, es precio que haya «costes justos» en materia hídrica y de energía.

«No me voy a cansar de reivindicar que se pague sólo lo que se consume porque actualmente el sistema no es así, está muy por encima de lo que se consume. Es algo fácil de solucionar si a nivel nacional se acepta la iniciativa presentada en el Parlamento andaluz y que salió adelante mayoritariamente»; ha defendido.

Así, se ha comprometido a continuar apoyando estas cuestiones y también la venta en el exterior a través de Extenda, además de luchar para que no se pierdan recursos y no se dé un «paso a atrás» y se «aligeren las trabas» en el marco de la PAC 2020/27.