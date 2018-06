El socialista Tomás Elorrieta comunica su renuncia al puesto de concejal Tomás Elorrieta en el centro durante una rueda de prensa en la sede socialista de El Ejido. / I. A. El hasta ahora portavoz del grupo municipal socialista deja su cargo por motivos profesionales y políticas INMACULADA ACIÉN El Ejido Sábado, 2 junio 2018, 16:09

Aunque en el Pleno del jueves Tomás Elorrieta no estuvo presente como portavoz del grupo municipal socialista por cuestiones profesionales, su nombre y su figura sí estuvieron muy presentes.

Antes del inicio del turno de ruegos y preguntas llegó una noticia que cogió a todo el plenario por sorpresa, incluidos los miembros del grupo socialista. Tomás Elorrieta comunicó ayer su renuncia al puesto de concejal en el Ayuntamiento de El Ejido. Lo hizo mediante un escrito entrado por registro a media mañana, durante el desarrollo del Pleno, y solicitó que se diese cuenta de su renuncia durante el Pleno en curso, dado que al ser de carácter ordinario se podía incorporar como punto de urgencia.

Una decisión que tomó el propio Elorrieta en la mañana de ayer y que llevó a cabo con el objetivo de acortar los tiempos necesarios para que su puesto en el grupo municipal pueda ser ocupado lo antes posible por otro compañero.

Entre los motivos que llevaron a Elorrieta, hasta entonces portavoz, a tomar esta decisión pesaron tanto temas profesionales como políticos. Como médico en el servicio de Urgencias del Hospital de Poniente no asistió a los últimos cuatro Plenos por no poder desatender su trabajo y «eso ha generado en alguno de los concejales una pérdida de su confianza en mí como portavoz».

Pero, además, Elorrieta apuntó que se presentó «como portavoz dentro de un proyecto concreto y si las personas que me acompañan en ese proyecto no me dan su apoyo como portavoz del partido lo que debo hacer es ceder mi puesto para que la gente que se está incorporando a este proyecto nuevo que se va a presentar a las próximas elecciones sean los que estén en el Ayuntamiento y den el paso adelante y se ocupen de la oposición».