Los rocieros mostrarán su devoción por la Blanca Paloma sobre la arena de la costa ejidense

Martes, 14 agosto 2018

La V Romería-Convivencia de Los Baños a Almerimar tendrá lugar el sábado y se espera la asistencia de unos 800 peregrinos, 300 caballos y 40 carruajes

La devoción por la Virgen del Rocío se vivirá en toda su intensidad el próximo sábado 18 de agosto con la celebración de la quinta edición de la Romería-Convivenia de Los Baños a Almerimar, que organiza la Pre-Hermandad de Nuestra Señora de El Rocío de El Ejido, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio. Un encuentro de carácter religioso y cultural que fue impulsado por un grupo de vecinos y fieles a la Virgen del Rocío y que se consiguió hacer oficial gracias a un intenso trabajo.

La concejala de Turismo, Luisa Barranco, definió esta actividad como «lúdica no al uso, donde se mezcla la religión, la tradición, las costumbres, la simbología, lo colorido y el arte», al tiempo que aseguró que «se trae un trocito del Rocío aquí» y recordó que «el camino en El Ejido se hace en la arena».

Asimismo, Barranco cifró «en más de 3.000 las personas que acuden cada año a Huelva a ver a la Virgen». Una cifra que amplió el párroco Jesús Zapata, quien apuntó a más de 20.000 rocieros en el Poniente.

Precisamente, el padre Zapata señaló que el objetivo es el de «fomentar la devoción a la Virgen y experimentar las sensaciones, la fe y emociones que se viven en la peregrinación a la localidad almonteña».

La Romería congregará a cerca de 800 peregrinos, 350 caballos y 40 carruajes y una carroza tirada por un tractor que acompañará a los peregrinos con el objeto de proporcionarles el apoyo logístico necesario.

Con este acto y como indicó el párroco Jesús Zapata se intenta «traer un trozo de las vivencias que se viven en El Rocío aquí, donde hay rocieros y devoción».

Puesto que el título es aún de Pre-Hermandad y no se podrá constituir como Hermandad hasta el próximo año, cuando finalice como indicó el párroco Jesús Zapata la catequesis y se presenten los estatutos de constitución, la Romería no contará con Sin Pecado, sino con un cuadro de la Virgen del Rocío en un carro tirado por mulos. Tras ellos caminarán los peregrinos en primer lugar, los caballos posteriormente y cerrarán los carruajes y un tractor con remolque para aquellos que vayan cansados y no se vean con fuerzas de terminar el recorrido a pié.

Un recorrido que será de 6,5 kilómetros por la arena de la playa y que arrancará tras la Misa que se lleve a cabo en la parroquia de Guardias Viejas a las 18 horas y que será cantada por el Coro Rociero.

A las 21.30 horas está prevista la llegada de los romeros a la iglesia de Almerimar, donde se llevará a cabo la ofrenda floral, antes de continuar el recorrido para ubicarse en la Playa de Poniente, ubicado frente a la Tita Cocina. Allí, además de la jornada de convivencia y hermanamiento, se llevará a cabo uno de los momentos más emotivos y esperados como será el rezo del Santo Rosario a partir de la media noche.

Las personas interesadas en participar en la Romería con caballo o carruaje tienen de plazo hasta el próximo viernes 17 para entregar en la sede de la Pre-Hermandad del Rocío de El Ejido, en la calle Galeón, 19 de Almerimar, la documentación necesaria como son fotocopia de documentación y seguro del caballo o carruaje, así como autorización del dueño del caballo.

Puesto que se espera la llegada de muchos rocieros no solo del Poniente almeriense, sino de toda la provincia, e incluso de provincias vecinas como Granada y Málaga, desde la Pre-Hermandad recomienda a quienes no puedan dirigirse a la sede de manera física, ponerse en contacto con ellos a través de la red social de Facebook para llevar a cabo la tramitación de la documentación.