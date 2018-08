Random Thinking unen folk y blues en una sugerente propuesta en el municipio ejidense Los hermanos gaditanos Aurora y Ángel Pérez serán los encargados de poner el broche de oro con su actuación al XXI Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 24 agosto 2018, 15:28

La última de las propuestas musicales que forman el XXI Ciclo de conciertos del Castillo de Guardias Viejas este verano será la que llegue de la mano de los hermanos gaditanos Aurora y Ángel Pérez, quienes dan voz y forma al proyecto artístico Random Thinking. Una exquisita propuesta musical enraizada en el folk, el blues y el smooth jazz, que les ha valido el reconocimiento unánime de crítica y público y que se podrá escuchar por primera vez en el municipio ejidense a partir de las 22 horas en este emblemático espacio ejidense.

«Estamos presentando nuestro segundo trabajo que se llama Right here and now, que quiere decir 'Aquí y ahora', inmersos en una gira que nos está llevando por muchos rincones de España», explica Aurora Pérez, quien añadió que «es un placer enorme poder presentarlo en un lugar tan precioso como es el Castillo de Guardias Viejas».

«Vamos a llevar el espectáculo Puro Acústico, en el que solamente actuamos mi hermano Ángel y yo, que somos el corazón de Random Thinking», señala Aurora Pérez, la voz de este grupo, quien añade que es «un espectáculo que está seleccionado por la Red de Teatros de Andalucía y la Red de Artes Escénicas de Castilla La Mancha y que tiene un formato muy orgánico, muy puro, porque son solo dos guitarras y voz, pero que suele gustar mucho porque es muy cercano, tiene mucho calorcito para el público y muy interesante».

«Estamos con muchas ganas de visitar El Ejido y hacer disfrutar al público», afirma la cantante de Random Thinking, quien define su nuevo disco como un trabajo con «una temática muy centrada de vivir el presente, aprovechar el tiempo que tenemos al máximo, superar nuestros propios miedos y limitaciones. Gira todo en torno a esos conceptos. Un disco un poco más rockero que el primero y más contundente que el primero».

La presentación oficial de este segundo disco se llevó a cabo en la Sala Clamores de Madrid con lleno, igual que ha sucedido en numerosos escenarios por los que han pasado hasta el momento y en su concierto de esta noche se podrán escuchar «aproximadamente 12 o 13 temas, un recorrido por nuestro repertorio, algunos temas de nuestro primer disco, otros muchos de este segundo que estamos presentando y alguna versión de homenaje a algún artista que nos guste mucho».

En este sentido, las influencias de Random Thinking «más claras vienen de la música anglosajona, blues, folk, del rock incluso o del smooth jazz, música instrumental para guitarra», apunta Aurora, quien añade que entre sus artistas de referencia figura nombres como Bob Dylan o Joni Mitchell.

Las entradas se pueden comprar de manera anticipada en el Auditorio de El Ejido y en taquilla una hora antes del espectáculo.