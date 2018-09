El PSOE propone una mesa de trabajo para mejorar la limpieza del municipio El portavoz del grupo municipal socialista quiere llevar la propuesta a Junta de Portavoces al tiempo que propone crear una campaña de concienciación en los centros educativos INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 7 septiembre 2018, 10:26

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de ElEjido propondrá la creación de una mesa de trabajo formada por miembros de la empresa de limpieza concesionaria del servicio, técnicos municipales y miembros de los diferentes grupos municipales para abordar este tema, sobre el que indicaron que se ha convertido en la primera preocupación de los ejidenses.

Así lo indicó ayer el portavoz del grupo municipal socialista, José Miguel Alarcón, que señaló que son datos extraídos de una encuesta que realizó sus propia formación política en el municipio entre trescientos vecinos de diferentes barrios y núcleos urbanos, así como de diferentes edades.

Una propuesta que Alarcón quiere abordar en la Junta de Portavoces que propone convocar. «Recibimos quejas vecinales a diario y creemos que debemos actuar y no mirar hacia otro lado porque la situación es bastante perjudicial para el municipio», indicó el Secretario General de los socialistas ejidenses, quien añadió que «un municipio como el nuestro no puede seguir teniendo las calles sucias ni dar una imagen como la que damos de dejadez y abandono».

Precisamente con ese objetivo de aportar soluciones, Alarcón apuntó que son varias las propuesta que tienen desde su formación política.

De esta manera, junto a esa mesa de trabajo, el socialista también propuso llevar a cabo una campaña de concienciación que aseguró debe empezar en los colegios con niños desde los tres años hasta los estudiantes de instituto y sobre la que indicó que falta por analizar el enfoque y la forma de llevarla a cabo.

Por otra parte, recordó que se acaba «de renovar la concesión de este servicio, pero parece que los resultados siguen siendo igual de malos, a juzgar por lo que se ve a simple vista en cualquier rincón del municipio», al tiempo que recordó que su grupo municipal «ya advirtió en su momento que en el pliego de condiciones para la renovación de la concesión nos hemos quedado cortos, porque este pueblo es muy grande y hace falta un esfuerzo importante para mantenerlo en condiciones óptimas».

Asimismo, Alarcón insistió en que «es muy importante que el Ayuntamiento actúe, por ejemplo, haciendo que se cumplan las ordenanzas, como la de convivencia, que está aprobada desde el año 2013 y, sin embargo, no se cumple porque el equipo de gobierno no hace nada para que se cumpla». En este punto Alarcón hizo hincapié en que «es necesario que se actúe según indica la ordenanza, y obligar a los propietarios de los solares abandonados a limpiarlos, y si no lo hacen, que los limpie el Ayuntamiento».