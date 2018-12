El PSOE exige una solución a los problemas de presión y mala calidad del agua José Miguel Alarcón, secretario general del PSOE en El Ejido. El secretario general del partido socialista en El Ejido exige una solución inmediata a los problemas que los vecinos de Matagorda, Guardias Viejas y Ejido Beach INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 24 diciembre 2018, 09:22

El secretario general del partido socialista en El Ejido, José Miguel Alarcón, fue contundente ayer al exigir al gobierno local una solución de carácter inmediato a los problemas que los vecinos de Matagorda, Guardias Viejas y Ejido Beach «llevan padeciendo desde hace años», en lo que respecta a la escasez de presión y mala calidad del agua que llega hasta sus casas, mostrando de esta manera su hartazgo ante esta situación reiterativa.

Así, Alarcón insistió en que «no hay presión ninguna, y hemos hablado en numerosas ocasiones con los responsables de este asunto y aún no se ha solucionado».

En esta misma línea, el también portavoz y concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de El Ejido lanzó una advertencia al gobierno local del PP al que aseguró que «ya no valen más mentiras, y si no se da una solución a corto plazo los vecinos no descartan movilizarse», tal y como afirmó que le han trasladado los afectados en los últimos días a través de las numerosas quejas recibidas.

Por otra parte, Alarcón indicó que «los electrodomésticos no llegan ni a funcionar, y no es de recibo que por dar presión a la zona de Almerimar haya que quitársela a Guardias Viejas y Matagorda».

Unido al tema de la presión, el secretario general del PSOE en El Ejido abordó el tema de la mala calidad del agua que llega hasta los domicilios de estos puntos del municipio. Hecho que afirmó también preocupa considerablemente. «Directamente no se puede beber, no parece agua potable», subrayó el portavoz del grupo municipal socialista, al tiempo que recordó una obra pendiente anunciada por el gobierno local en los últimos meses pero que no acaba de llegar. «Me gustaría preguntarle al alcalde si la obra para traer el agua desalada la va a dejar también para el mes de mayo», lanzó el concejal socialista ejidense.