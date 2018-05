El PSOE ejidense califica los presupuestos de 2018 de «falsos y electoralistas» Tomás Elorrieta mostró documentos sobre dinero que este Ayuntamiento tiene pendiente de recaudar de años anteriores. / I. A. Los socialistas echan en falta un plan de inversiones a nivel de núcleos y critican su abandono por parte del equipo de gobierno INMACULADA ACIÉN El Ejido Miércoles, 16 mayo 2018, 19:14

El PSOEde El Ejido realizó ayer un primer balance del borrador de presupuestos municipales de 2018, calificándolos de «falsos y electoralistas», además de poner de manifiesto que llegan con 7 meses de retraso.

En este punto, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Tomás Elorrieta, criticó que se trata de un documento que no piensa en la ciudadanía e hizo hincapié en que todos los servicios importantes del Ayuntamiento se encuentran subcontratados, lo que supone según el socialista «un incremento del coste y una pérdida del control y de la calidad».

En este punto, Elorrieta especificó que «de los gastos, al menos diecisiete millones se ejecutan a través de subcontratas, sin contar los ocho millones que se embolsa la empresa Aguas de El Ejido a costa de los vecinos y que no figuran en los presupuestos». Asimismo, el socialista puso el foco en el área de Recaudación «que se lleva algo más de dos millones por cobrar recibos que se preparan en las diferentes áreas del Ayuntamiento y que esta subcontrata se limita a cobrar».

En esta misma línea, el portavoz del grupo municipal socialista calificó la gestión de Recaudación de «deficiente» por el hecho de que un 10% del dinero que se factura no se cobra, «según señala el propio informe del Ministerio de Hacienda».

Por otra parte, Elorrieta añadió que «otra mentira del equipo de gobierno que reflejan estos presupuestos se refiere a la plusvalía que, según ellos anunciaron, no se iba a pagar si era por fallecimiento, y la realidad es que esa exención no se ha aplicado nunca a nadie, y en el informe que este Ayuntamiento ha enviado al Ministerio de Hacienda se dice con claridad que no se va a aplicar».

Las quejas de los socialistas que ya avanzan su voto contrario a estos presupuestos van más allá. Así, Elorrieta dijo echar en falta «un plan de inversiones a nivel de los núcleos porque hay algunos que están dejados de la mano de Dios como Matagorda y Guardias Viejas», si bien también apuntó a Santa María del Águila en infraestructuras o San Agustín en materia de seguridad.

En cuanto a Agricultura, Elorrieta señaló que las inversiones contempladas de 1,8 millones, contando con 750.000 euros de caminos, «permiten al equipo de gobierno sacar pecho y decir que la agricultura es una prioridad, pero se callan que entre el IBI rústico y las subvenciones que recibe el Ayuntamiento se ingresan casi 44 millones de euros», para añadir que «la agricultura es importante para este Ayuntamiento, ya que gracias a ella obtiene unos beneficios de más de 2,5 millones de euros».