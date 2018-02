El PSOE denuncia que se está desplazando a Guardias Civiles de El Ejido a Roquetas Sonia Ferrer, José Luis Sánchez Teruel y Tomás Elorrieta pidieron un refuerzo en materia de seguridad para el municipio ejidense. / I. A. Los socialistas reclaman más dotación en medios humanos y materiales después de que desde 2011 la provincia haya perdido 122 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 26 febrero 2018, 17:03

Desde 2011 y hasta la actualidad la provincia de Almería ha perdido 122 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional. Así lo aseguró el pasado viernes la diputada nacional del PSOE almeriense Sonia Ferrer, en un acto que llevó a cabo en El Ejido junto al secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, y del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, Tomás Elorrieta.

«El deterioro de la seguridad es alarmante porque año que pasa año que se pierden efectivos», destacó también Sánchez Teruel, quien apuntó a la existencia de un doble problema en este sentido como es el hecho de «que no se reponen las plantillas cuando la gente se jubila, pero es que los agentes que hay actualmente podrían prestar más servicios, patrullar más, realizar más labores de vigilancia en la provincia y en El Ejido, que es un municipio complejo». Sin embargo, como apuntó el secretario general de los socialistas en Almería «es el gobierno de España el que no les deja hacer todos los servicios que podrían hacer. Prefiere, por no pagarles, darles días libres».

Asimismo, Sánchez Teruel aseguró que les consta que «que en estos momentos se está produciendo un desplazamiento de Guardias Civiles de El Ejido y otras poblaciones del Poniente hacia Roquetas de Mar, de manera que no sólo nos han quitado Guardias Civiles y nos han quitado servicios, sino que nos quitan Guardias Civiles de unos pueblos para desplazarlos a otros y no sabemos cuál es el criterio».

Por su parte, Tomás Elorrieta apuntó a la complejidad de un municipio como el ejidense, «en el que hay más de 30 kilómetros de distancia de una punta a la otra». Así, el portavoz del grupo municipal socialista recordó que El Ejido « puede tener en torno a las 15.000 hectáreas de invernadero», con lo que esto supone en cuanto a cientos y cientos de caminos rurales y 27 kilómetros de costa, cuya vigilancia es exclusiva de la Guardia Civil, quien además tiene que encargarse de «la seguridad de todos los núcleos excepto de El Ejido y Santa María del Águila con lo cual no es posible».

Durante el acto, la diputada nacional del PSOE almeriense destacó que su grupo ha presentado una iniciativa en el Congreso en el que reclaman «que se repongan todos los medios humanos y los medios materiales y que se haga un plan especial para el mundo agrario donde El Ejido tiene un papel fundamental. Un municipio con muchos kilómetros de costa, muchos invernaderos, muchos núcleos urbanos, mucha población, donde hace falta un plan específico que esté dotado presupuestariamente y esté coordinado con todo aquel que tiene algo que decir en seguridad, con Policía Local, Agentes Forestales e incluso con los empresarios que tan bien conocen de primera mano cómo está la situación».