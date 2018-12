El PSOE critica que en Santa María del Águila no se convoquen Plenos desde septiembre El portavoz del PSOE en la Junta Local de Santa María del Águila apunta a problemas en este núcleo en materia de limieza e iluminación INMACULADA ACIÉN El Ejido Sábado, 15 diciembre 2018, 19:24

El portavoz del PSOE en la Junta Local de Santa María del Águila, Cristian Vique, mostró ayer su malestar por el hecho de que la Junta Local de este núcleo no haya convocado ningún Pleno en los últimos tres meses, desde el que se llevó a cabo el 24 de septiembre, ya que según el socialista «hay muchos asuntos sin resolver». Entre ellos, Vique apunta al tema de la limpieza y la iluminación. «Contamos con verdaderos puntos convertidos en vertederos de residuos que no se controlan, no contamos con suficientes contenedores para fomentar el reciclaje, y además de que nuestro pueblo está sucio, tenemos un alumbrado muy deficiente», afirmó el socialista.

De esta manera, Vique subrayó que «la Junta Local no debe servir solamente para elegir cuándo se hacen las fiestas, mientras nuestros vecinos y vecinas se sienten como ciudadanos y ciudadanas de segunda y hasta de tercera, sobre todo si observan, por ejemplo, el alumbrado navideño tan pobre que tenemos para estas fiestas», al tiempo que reclamó que la Junta Local aumente la frecuencia de las sesiones previstas desde este órgano «vital para dar solución y respuesta a los problemas de nuestros vecinos».