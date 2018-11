De profesores a alumnos con un programa internacional Erasmus+ Profesores del colegio de Infantil y Primaria Laimún desarrollan una iniciativa de formación en Finlandia, Inglaterra y Francia INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 9 noviembre 2018, 19:44

El colegio de Educación Infantil y Primaria Laimún inició el pasado mes de octubre un proyecto de formación dentro del programa europeo Erasmus+ al que el centro bautizó como 'Laimún, opening doors to Europe' con un curso para docentes en Helsinki.

Un proyecto que tiene como objetivo mejorar el nivel y la calidad de la enseñanza del bilingüismo a través de prácticas innovadoras, de las tecnologías de la comunicación y de la movilidad del profesorado. Es por ello que docentes del CEIP Laimún completarán su formación en cinco cursos integrados en el proyecto Erasmus + denominados 'Institutes and training seminars', en Helsinki, 'ICT for teaching' en Dublín, 'English and Methodology for teachers of English' y 'CLIL: Content and Language Integrated Learning', en Leeds, y 'Curso de francés', en Niza.

La delegada de Educación, Francisca Fernández, que visitó esta semana el centro, destacó al respecto «la apuesta de la Junta por fomentar la adquisición de conocimientos y experiencias en estancias, intercambios y cursos en el extranjero para estudiantes y docentes, unas iniciativas que siempre revierten en la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje».

Con estas palabras, la delegada de Educación aludió al Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas que contempla como objetivo para 2020 que, al menos, el 10% de los centros andaluces desarrollen un proyecto Erasmus+.

Asimismo, Fernández calificó al CEIP Laimún como un centro que se ha convertido en referente dentro de los centros adheridos al Programa Erasmus+.

En este colegio bilingüe, en el que estudian este curso 793 escolares a cargo de 38 docentes también se están desarrollando otros planes de la Consejería como Escuela: Espacio de Paz, Ecoescuela, Escuelas Deportivas, AulaDcine y AulaDjaque, entre otros.

No obstante, no es el único centro de la provincia de Almería que forma parte de este programa europeo, ya que un total de cuarenta centros educativos públicos de la provincia de Almería han sido seleccionados para el desarrollo de proyectos de asociación entre centros escolares de distintos países de la Unión Europea y para la realización de estancias formativas del profesorado.

Por otra parte, el programa Erasmus+ nació con el objetivo de apoyar los sistemas de educación, formación, juventud y deporte en los países de la UE y se enmarca en la estrategia Europa 2020. Para ello abarca todos los niveles educativos e incluye los anteriores programas Comenius, para escolares; Grundtvig, para educación permanente y de personas adultas; Leonardo da Vinci, de formación profesional, y Erasmus para la educación superior, contemplando movilidad para el aprendizaje, cooperación institucional y asociaciones de aprendizaje, apoyo para la reforma de las políticas y acción para el deporte.