La Policía Local y Soy Especial y Qué crean un calendario para recaudar fondos para la asociación Están ya a la venta por un precio de siete euros y con su adquisición se contribuirá al desarrollo de talleres y terapias de ocio para los niños de la entidad INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 21 septiembre 2018, 12:33

La Policía Local de El Ejido y la asociación Soy Especial y Qué han colaborado en la elaboración de un picto calendario que tendrá como objetivo recaudar fondos para que los niños de esta entidad puedan participar en talleres y terapias de ocio inclusivas, en las que también se contará con niños neurotípicos para fomentar la interrelación entre ellos. Un apoyo económico con el que podrán desarrollar talleres de ocio artístico y deportivo como baile, natación, judo, música, fotografía o teatro, así como acceder a terapias con el Centro Neuralba.

Una colaboración que además permitió que los niños de esta entidad pasaran un día divertido y sorprendente, en el que se subieron a los coches policía, a las motos, se encajaron las gorras y hasta parte del uniforme.

Eso fue el 14 de marzo y esta semana ya se ponen a la venta esos calendarios que tienen un coste de 7 euros y que se pueden adquirir en la sede de la asociación, ubicada en el Centro Asociativo Municipal, bajo cita previa.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, destacó durante la presentación que esta asociación «es muy joven, pero está muy presente en nuestra vida social», al tiempo que apuntó que además del componente económico que tiene el calendario de ayuda para esta asociación, también permite «llamar la atención sobre las necesidades de este colectivo de niños y trabajar en la búsqueda de una integración lo más plena posible porque todos tenemos los mismos derechos».

Por su parte, la presidenta de la asociación, María del Mar Martínez, aprovechó para anunciar algunas de las actividades que llevarán a cabo desde Soy Especial y Qué durante los próximos meses como es su gala benéfico que tendrá como formato el de un musical inclusivo, con números variados, donde niños de la asociación compartirán escenario con padres y madres, niños neurotípicos y otras personas para cantar, bailar, actuar e incluso llevar a cabo un flashmove junto al público. Será el 3 de noviembre en el teatro municipal a partir de las 18 horas.

Este otoño el Auditorio y el teatro acogerán hasta 14 galas benéficas, lo que da muestra de lo activo que es el tenido asociativo ejidense.

Por otra parte, desde Soy Especial y Qué también están trabajando ya en la organización de una carrera solidaria de mascotas y que bajo el nombre de 'Mascorunning' tratará de cubrir el doble objetivo de recaudar fondos para la asociación y concienciar sobre la importancia de la adopción animal, el respeto por los animales y la responsabilidad de cuidar de ellos una vez se toma la decisión de contar con una mascota en la familia.

Cesión de terrenos

Durante el acto, Góngora anunció que van a poner a disposición de la Asociación de Atención Temprana y de Down El Ejido dos suelos sobre los que estas dos asociaciones puedan llevar a cabo sus proyectos.

En esta línea, el máximo responsable municipal indicó que tuvieron esta semana «una reunión con el presidente de la Asociación de Atención Temprana, Antonio Guerrero, y están trabajando con el objetivo de tener una residencia y un centro de Atención Temprana en nuestro municipio, de ámbito comarcal. He puesto los medios municipales a su disposición».

Asimismo, Góngora anunció que «también Down se mostró interesado en tener un centro donde las personas con Down puedan tener la máxima autonomía y una residencia donde poder estar bien atendidos» y después de tener que cambiar el suelo que inicialmente se había visto por no estar recepcionado, ahora se pondrán otros dos suelos a disposición de estas entidades.