La playa de Balerma recibirá esta misma semana su esperada aportación de arena El principal problema que presenta la playa de Balerma se da en el tramo que discurre entre la Torre y la Lonja, donde apenas existen unos escasos metros de playa. / E. GRANJA El alcalde anuncia que se hará previsiblemente por la noche, y reconoce que el informe del CEDEX no ve viable otra actuación, si bien será Costas quien lo explique a los vecinos ELIZABETH DE LA CRUZ El Ejido Lunes, 17 julio 2017, 12:15

Tras las críticas realizadas por parte de la oposición en las últimas semanas, especialmente por el grupo socialista, respecto a la conclusión que arroja el esperado informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) sobre la actuación necesaria para la regeneración de la playa de Balerma y Guardias Viejas; el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, quiso responder a este asunto ante la pregunta de IDEAL. Como explicó, «según el CEDEX es una costa muy lineal y es dificultoso, no he analizado el informe y quiero que sea Costas directamente quien me lo explique tanto a mí como a los vecinos».

Y es que como avanzó, «el compromiso pasa por una aportación anual, en Balerma». Una aportación de arena que llegará a principios de esta semana, concretó el regidor ejidense, y que además, «hemos pedido que se haga por la noche, que se trabaje por la noche».

En la misma línea, Góngora recordó que ya mantuvo una reunión «con el director provincial de Costas y estamos a la espera de tener otra visita, nos reunamos con los vecinos de Guardias Viejas, de Balerma, y pueda explicarnos con todo lujo de detalles, ese informe del CEDEX». Una reunión que previsiblemente se realizará tras la finalización de la época estival, apuntó el alcalde ejidense, y que determinará cuál es la actuación más recomendable.

Tal y como hizo hincapié Góngora, si ese problema de regeneración de la playa de Balerma y Guardias Viejas, y especialmente el existente entre la Torre y la Lonja, no contempla actuación alguna «porque a partir de ahí se empezaría a erosionar, quiero que nos lo cuente el propio Ministerio con todo lujo de detalles».

La concejala de Turismo ejidense, Luisa Barranco, rechazó a su vez a través de un comunicado las críticas realizadas por los socialistas referentes a este asunto.«Son totalmente injustificadas y oportunistas, puesto que estamos a la espera de que, en los próximos días, se resuelvan los trámites pendientes». Es más, el buen estado de la costa ejidense, apeló, «ha sido siempre una prioridad para nosotros porque somos conscientes del importante reclamo turístico que estas representan».