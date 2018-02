El PP pide que el Hospital de Poniente pase a ser de especialidades Rosalía Espinosa, Carmen Crespo, Francisco Góngora y Amós García, ante el Hospital de Poniente, tras su visita a las instalaciones. / I. A. El alcalde de ElEjido recordó que en Andalucía no hay ningún hospital comarcal que atienda a una población de 300.000 habitantes INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 9 febrero 2018, 19:45

La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, acompañada de los parlamentarios Rosalía Espinosa y Amós García, además del alcalde de ElEjido, Francisco Góngora visitaron esta mañana las instalaciones del Hospital de Poniente para conocer de primera mano la situación en que se encuentra este centro sanitario.

En esta línea y tras la visita, Góngora destacó que «es evidente que falta espacio, que faltan medios técnicos, profesionales y especialidades y siempre nos topamos con la excusa de que es un hospital comarcal y que como hospital comarcal no podemos los habitantes del Poniente acceder a determinadas especialidades como pueden ser neurología, que es básico, u otras que venimos reivindicando».

Así, Góngora mostró su convencimiento de que «no hay ningún hospital comarcal en Andalucía que atienda a una población de 300.000 habitantes», al tiempo que afirmó que lo que desde el PP pretenden es que «este hospital pase a ser un Hospital de Especialidades como puede ser el de Torrecárdenas y que de esa manera se pueda ir dotando de más medios, profesionales y espacios, camas y servicios que, en definitiva, es lo que necesita la población del Poniente».

Por su parte, Carmen Crespo hizo hincapié en que en el Poniente vive ya «la mitad de la población de la provincia de Almería, 300.000 habitantes», al tiempo que recordó que este hospital «se contextualizó inicialmente para 150.000 habitantes y ahora se encuentra con el doble. Por tanto la necesidad de ampliación es imperiosa y urgente y es una de las primeras cuestiones que vamos a demandar».

Asimismo, Crespo apuntó que el de Poniente «es un hospital que está registrando en picos de frecuentación más personas que Torrecárdenas, 700 en un momento determinado del pico de alta frecuentación. Las urgencias del Hospital de poniente hemos visto que están absolutamente colapsadas. La necesidad de espacio y profesionales es básica y adicionalmente el Poniente tiene un problema estructural grave, por lo que lo más urgente es que se amplíen las urgencias desde el punto de vista dotacional pero también desde el punto de vista de los recursos humanos».

Por otra parte, Crespo afirmo que «cada año hay 100 millones de euros que no se gastan y si hay 100 millones de euros para invertir en bajas y vacaciones de personal hay que invertirlos cada año y así lo vamos a exigir».

Gestión del SAS completamente

Entre las demandas que mostraron los parlamentarios del PP en su visita a las instalaciones del Hospital de Poniente no faltó una muy clara que realizó la portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía. «Este hospital tiene que ser un Hospital del SAS, no puede ser que sea un hospital de una gerencia porque al final las sustituciones vienen más lentas, porque al final no es atractivo para los profesionales y se nos van los mejores a otras zonas de la provincia o incluso fuera», afirmó Crespo, al tiempo que aseguró que «el PP de Andalucía va a hacer una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía para que a parte de ser hospital de especialidades sea un hospital plenamente integrado en el Servicio Andaluz de Salud».

Por otra parte, Crespo también recordó que el Centro de Salud de Ejido Norte «necesita una duplicación porque está absolutamente colapsado y necesitamos que se empiece ya también el Centro de Alta Resolución de Roquetas».

Oncología

La parlamentaria del PP Rosalía Espinosa también puso el foco en otros asuntos. «Es necesario ya que el Hospital de Poniente cuente con un servicio de Neurología con por lo menos cinco neurólogos para empezar, un cardiólogo más, que se amplíe en por lo menos cinco profesionales la plantilla de médicos de urgencias y es necesario que el servicio de oncología que comprometió la misma Susana Díaz en su última visita al Ejido comience a funcionar», al tiempo que aseguró que están muy preocupado «y le vamos a pedir explicaciones de forma urgente a la consejera de Salud en la Comisión porque hemos visto que el espacio destinado al servicio de oncología es un cuartillo y con eso no se puede implantar un servicio de oncología y más cuando la mitad de los casos oncológicos de Almería se dan en el Poniente».

La Junta responde

Desde la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Almería no tardaron en dar respuesta a estas manifestaciones.

Así, aseguraron que en la comarca del Poniente se está garantizando la asistencia en todos los centros sanitarios y recordaron que se ha ampliado en el último año su cartera de servicios, con la puesta en marcha de las Consultas Externas de Nefrología. A ello hay que añadir la ampliación y mejora de otras consultas, como las de Ginecología y Obstetricia, Pediatría y Cirugía con una inversión total de 509.000 euros en la adecuación de nuevos espacios.