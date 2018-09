IU pide la dimisión del presidente de la Junta Local de San Agustín por discriminación La Asamblea de IU El Ejido mostró su rechazo a una de las actividades del programa de fiestas que tenía reservada la entrada «solo para hombres» mayores de 18 años INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 4 septiembre 2018, 12:58

Desde la Asamblea de Izquierda Unida El Ejido mostraron en el día de ayer su crítica y rechazo a una de las actividades propuestas en el programa de fiestas de San Agustín que se llevaron a cabo durante la pasada semana. Así, los miembro de la asamblea de IU que se definen como firmes defensoras de la igualdad entre hombres y mujeres y contra todo tipo de violencia sexista, mostraron su rechazo al acto realizado en instalaciones públicas el 29 de agosto, donde la entrada estaba reservada «solo para hombres» mayores de 18 años, lo que tachan de «vergonzoso».

Según los miembros de IU El Ejido, son muchos los vecinos que elevaron su voz para denunciar que en pleno siglo XXI se sigan sucediendo situaciones que alimenten lo que califican de «sistema patriarcal con el agravante de que nuestra localidad está inscrita en la Red de Municipios Libres de Trata lo que conlleva, entre otras medidas que no se está llevando a cabo, una labor pedagógica para la no cosificación de la mujer y de no discriminación».

La Asamblea de IU El Ejido exigió en consecuencia la dimisión del Presidente de la Junta Local de San Agustín por permitir la discriminación de acceso y movimiento de las mujeres en una instalación municipal, así como por fomentar el machismo.

Asimismo, los miembros de esta formación política pidieron explicaciones a las concejalas de Cultura y de Servicios Sociales y Mujer, «ya que el feminismo debe ser asumido y trabajado desde una perspectiva trasversal para evitar estas bochornosas situaciones».