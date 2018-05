La Oficina Judicial de El Ejido nace como referente en Andalucía La Junta de Andalucía ha puesto en marcha de momento solo una oficina judicial en Vélez Málaga, ,a la que se une esta y dos Oficinas Fiscales en Sevilla INMACULADA ACIÉN El Ejido Miércoles, 30 mayo 2018, 18:19

La Oficina Judicial de El Ejido lleva funcionando ya unas semanas pero ayer fue cuando se dio por inaugurada oficialmente con la visita del director general de la Oficina Judicial y Fiscal de Andalucía de la Consejería de Justicia e Interior, Juan Rueda Gómez, quien estuvo acompañado de la secretaria coordinadora de Almería, María José Cañizares; la decana de los Juzgados de El Ejido, Eva María Campos; y del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, además de jueces, fiscales y otros profesionales.

En esta línea, Góngora mostró su satisfacción por la puesta en marcha de la Oficina Judicial, «en la medida en que esta Oficina Judicial va a suponer una mayor agilidad, trasparencia y nuevos medios, aunque es evidente que por sí solo el hecho de dotar a este partido Judicial de esta oficina no supone un avance, si no hay medios suficientes a nivel técnico, humano y material».

En este punto, Góngora aseguró que «va a suponer un avance importante en lo que es una de las principales preocupaciones dentro de la Administración de Justicia que es quizá la sobrecarga de trabajo y al final la lentitud y va a redundar en una mayor agilidad».

Asimismo, el máximo responsable municipal recordó que es una buena noticia que hace unas semanas se pusiera en marcha el Sexto Juzgado de Primera Instancia, que era una demanda y aprovechó para hacer hincapié en otras demandas como un Juzgado de lo Social, y «porqué no un Juzgado de lo Penal, uno de Familia y, en definitiva, tener una administración con más medios y también elevar la categoría a Magistral».

La inauguración de esta Oficina Judicial forma parte de un proyecto piloto, y de momento la Junta de Andalucía solo tiene en marcha la Oficina Judicial de Vélez Málaga y dos Oficinas Fiscales en la provincia de Sevilla.

Por su parte, Juan Rueda, reconoció que hay personas o instituciones que ponen en duda o son contrarias a este proyecto o incluso están descontentos de cómo les ha afectado. Sin embargo, recordó que no se trata de un proyecto único de la Junta de Andalucía, sino que también se está poniendo en marcha en otras comunidades como Cataluña, País Vasco o Valenciana.

«Este es el camino de cambio que nos marca la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero además tenemos la obligación los que trabajamos en este ámbito de hacer algo por cambiar un sistema que todo el mundo percibe como agotado y que esta Oficina Judicial ofrece una magnífica oportunidad de cambio y mejora», afirmó el director general de la Oficina Judicial de Andalucía.

En cuanto a inversión presupuestaria para la puesta en marcha de este proyecto, Rueda aseguró que no se trata solo de políticas incrementaristas, «sino que para que podamos ir buscando soluciones más definitivas, cambiemos la manera de pensar y hacer las cosas».

Coste cero

La realidad es que la puesta en marcha de esta Oficina Judicial ha sido a coste cero en cuanto a personal, que se ha derivado de otros servicios. Al respecto, la jueza decana de El Ejido señaló que se quiere «una Justicia mejor, más eficaz y después invertir poco. El Juzgado Número 1 que se encarga de las competencias del Registro Civil ha solicitado y está haciendo muchas comunicaciones al respecto», en cuanto a falta de efectivos, pero «si a las personas que les corresponden hacer los presupuestos dicen que no, es no. Nosotros nos preocupamos y trasladamos esas preocupaciones, porque hay muchos ciudadanos que necesitan mucha atención y hay pocos funcionarios. Ante eso nosotros no podemos hacer nada, creo que es una cuestión que debe exigirse a la Administración de Justicia invertir», afirmó.

Por su parte, Rueda apuntó que «efectivamente hacen falta más recursos, eso es indudable, pero hemos hecho un esfuerzo inversor importante, se han creado 18 nuevos Juzgados en Andalucía y entre ellos uno nuevo en El Ejido, además de la sede reforzada con tres nuevos funcionarios y estamos pendientes de establecer elementos que nos indiquen objetivamente las necesidades».

No obstante, Rueda también incidió en que la Oficina Judicial supone un cambio a la hora de entender cómo se organizan los recursos dentro de los Juzgados. «Hemos abandonado un sistema que procede del siglo XIXabsolutamente plano y estamos creando una nueva forma de organizar estas sedes. Estamos en pleno período de consolidación», apuntó Rueda, quien añadió que se creará un plan de Calidad, con indicadores objetivos y aseguró que desde la Junta se pondrán los recursos que sean necesarios.

CCOOy UGTse concentran a la entrada de los Juzgados

Miembros de los sindicatos de CCOOy UGT se concentraron desde las doce y media a las puertas de la Ciudad Judicial de El Ejido para mostrar su malestar por la forma en que se ha gestionado la apertura de la Oficina Judicial y su desacuerdo con este sistema implantado por la Junta de Andalucía.

En este sentido, Pelayo Díaz, responsable del sector de administración pública de CCOO recordó que su sindicato no firmó el acuerdo de implantación debido a que no se hizo previamente un estudio de cargas de trabajo, «que es lo que solicitamos los sindicatos, para saber según el nuevo servicio el número de funcionarios que serían necesarios para hacer frente a estos nuevos servicios comunes».

Asimismo, desde CC OO critican que por este motivo hay poca gente para llevar a cabo el desarrollo de los diferentes servicios. Díaz hizo hincapié en que «en el Registro Civil había cuatro personas y ahora solo dos, cuando ya cuatro difícilmente sacaban el trabajo. Solo hace falta venir a las ocho de la mañana para ver las colas que rodean el edificio», al tiempo que añadió que «en el de Violencia de Género había seis personas para atender los asuntos relacionados con violencia y ahora se han quedado cuatro compañeros». De esta manera, ese personal detraído de otros servicios pasan al servicio común.

En este punto, Díaz apunto que «básicamente se van a potenciar determinados servicios pero hay otros que van a quedar minorados de personal, porque no va a haber incorporación de personas, ya que la prioridad de la Junta ha sido implantar la Oficina Judicial a coste cero, algo que ya está sufriendo la ciudadanía de El Ejido».