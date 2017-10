Ocine inaugura este miércoles en El Ejido 7 nuevas salas de cine en COPO, bajo el Día del Espectador E. GRANJA La inauguración oficial se producirá al mediodía, junto a las instalaciones de restauración del centro comercial ejidense ELIZABETH DE LA CRUZ El Ejido Miércoles, 11 octubre 2017, 11:06

Llegó el ansiado día para los vecinos no sólo de El Ejido, sino del resto de municipios del Poniente, y es que el Centro Comercial COPO volverá a contar con sus cines a partir de hoy, gracias a la reapertura de las siete nuevas salas en las que se podrá empezar a disfrutar hoy mismo de las esperadas proyecciones, tras su inauguración prevista a partir del mediodía.

Fue a finales del mes de septiembre del pasado año cuando la sala multicines de COPO cerró sus puertas para que pudieran iniciarse las obras de remodelación y creación del Paseo de Moda, que se inauguró hace apenas unos meses, si bien entonces no existía ningún proyecto de transformación y adaptación para sus cines, ya que el empresario arrendatario no contempló esta posibilidad. No obstante, finalmente el Centro Comercial COPO suscribió el acuerdo con Ocine para que los ejidenses y vecinos del Poniente puedan volver a contar con esta oferta de ocio, de la que no han podido disfrutar durante más de un año.

Este nuevo espacio de cine cuenta con un total de siete salas, tras la renovación de las seis ya existentes y la apertura de una más. Para hoy, día de la apertura, fijado como Día del Espectador, la entrada tendrá un coste de 3,90 euros, si bien a su vez también habrá diferentes descuentos para las proyecciones que se produzcan de lunes a jueves, con un coste de 4,70 euros.

En suma, Ocine hará coincidir la reapertura de las esperadas salas con la Fiesta del Cine, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de octubre, con entradas a un precio en taquilla de 2,90 euros.