PSOE exige al Gobierno local que busque solución al «hoyo» de la calle San Isidro

El PSOE de El Ejido urgió ayer al Gobierno local, a través de una nota de prensa, a buscar una solución definitiva al que califican «hoyo» de la calle San Isidro, un problema del que como trasladó este grupo, «se han quejado numerosos vecinos del entorno, que aseguran no entender la pasividad de los responsables municipales ante esta situación».

Según señaló el concejal socialista, Juan Godoy, «los vecinos no lo entienden, y nosotros tampoco. No comprendemos por qué el equipo de gobierno no insta a los propietarios del solar y de la unidad de ejecución de la calle San Isidro, el entorno conocido como ‘hoyo de San Isidro’, a que de una vez por todas finalicen unas obras de urbanización que están paralizadas desde el año 2001, y que generan numerosas molestias a los vecinos».

Como explicó Godoy, «el vallado de las obras impide el tránsito seguro por la acera y dificulta la visibilidad de los vehículos en los cruces de la calle. Además, no permite disfrutar ni mantener la zona verde que hay en ese entorno. Por no hablar de que aquello se ha convertido en una especie de almacén de materiales al aire libre, con el peligro que eso supone, ya que ahí se han producido incidentes diversos y hasta un intento de suicidio».

Y es que tal y como reiteró, «no entendemos cómo se mantiene esa zona en esas condiciones, a pesar de los múltiples perjuicios que implica para los intereses del municipio. No sabemos por qué no se actúa con contundencia, pese a que el Ayuntamiento tiene en sus manos las herramientas legales para acabar con este problema». Según concluyó, «nuestro partido va a presentar una moción para instar al equipo de gobierno a que dé los pasos necesarios para acabar con esta situación de la manera que se debe hacer, que es obligando a los propietarios a finalizar la urbanización de la zona».