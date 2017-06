La oposición en bloque vota en contra de la ampliación del canon de limpieza

El pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de El Ejido, compuesto por 21 puntos en el orden del día, y para el que los concejales de la Corporación necesitaron apenas tres horas para dar por finalizado; también trajo consigo puntos importantes en el orden del día, que giraron especialmente en torno a la prestación de tres importantes servicios como lo son la recogida de residuos y limpieza viaria, el servicio de la Piscina Municipal y la prestación de la Ayuda a Domicilio.

Tras aprobar por unanimidad otros puntos destacados como dedicar una plaza pública al Festival de Teatro de El Ejido, la adhesión del municipio a la Asociación del Litoral Almeriense, o el respaldo definitivo del reglamento del Consejo Municipal de Mayores; el primer debate se originó en el punto 9 del orden del día, relativo a la revisión del precio del contrato de concesión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y de playas y recogida de animales, suscrito con la empresa UTE-Hermanos Lirola -ACC, así como la liquidación del año 2015. En esta línea, todos los grupos de la oposición mostraron su rechazo a este incremento del canon anual, que el Gobierno local no desveló pero que IU cifró en un total de «6 millones de euros anuales que tendrán que pagar los ejidenses por un servicio que no se presta de forma adecuada». Para el PSOE, según su portavoz, Tomás Elorrieta, «el nivel de limpieza del municipio es penoso, y una caca de perro puede tirarse cinco días en una acera, a la espera de que llegue la Policía y le haga el ADN», ironizó. Y es que a su juicio, «la limpieza y el mantenimiento de esta ciudad no se cumple, y no vemos referencia a sanciones o aperturas de investigaciones». Como resumió Elorrieta, «votamos en contra del nuevo proyecto de subcontrata, votamos en contra del canon y de la liquidación de este canon».

Para su homólogo de Izquierda Unida, Juan Antonio López, «cuando se modificó hace unos años el contrato de la UTE era para renovación de maquinaria e incorporación de empleados a la plantilla, y queremos que igual que se revisa el canon, también se revise el cumplimiento de las contrataciones de personal». Asimismo, López hizo mención a que «las ratios de pasada de barrenderos no se cumplen, no es de recibo que un núcleo tan grande como Santa María del Águila, donde había cuatro barrenderos y ahora dos, si uno se da de baja haya de prestar así el servicio».

Superior a la media andaluza

Tal y como también retomó el portavoz de IU, «pagamos por vecino bastante más que la media andaluza, unos 52 euros de coste medio por vecino en el último año», a una empresa que además, recordó tanto el portavoz de IU como el de UPyD, Desiderio Enciso, «está imputada en el caso Poniente».

Para el portavoz de UPyD, «no estamos de acuerdo con esta revisión porque nos parece una especie de regalo por los servicios prestados al Ayuntamiento estos años». Además, añadió, «tenemos que ser más exigentes y si una empresa no cumple con su trabajo, no basta con no pagarlo, sino que hay que abrirle expediente y sancionarla, algo que no se ha hecho con la concesionaria del servicio de limpieza». En el caso del portavoz de C’s, Cayetano Andreu, quien apenas intervino en el pleno ordinario celebrado ayer, también manifestó el voto en contra de su grupo por «compartir las mismas quejas que el resto de grupos», por lo que finalmente el punto salió adelante con los únicos votos favorables de los populares.

Tanto para el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, como el concejal de Obras Públicas, José Andrés Cano, «se ha avanzado bastante en la limpieza en el municipio, aunque esa línea de mejoría se debe continuar y por eso, precisamente, decidimos no renovar el contrato y sacar a licitación el servicio con el mejor pliego posible para conseguir los resultados óptimos». En otro orden de cosas, el portavoz de IU pidió a Góngora que no se haga uso de la intervención de los técnicos municipales en los plenos, «ya que son lugares de deliberación política».