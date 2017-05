El éxito mundial ‘Music has no limits’ cambiará reglas en El Ejido

¿A quién se le ocurre mezclar piezas maestras de la música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal? ¿Sopranos cantando grandes arias de ópera con el house más actual, donde un DJ convive con un chelista clásico tocando rock?

Esta idea podría parecer extravagante si no fuera porque una compañía de entretenimiento lo ha conseguido, abarrotando los mejores teatros y templos de la música del mundo, desde el Lincoln Center de New York al Teatro Real de Madrid. Se llama ‘Music has no limits’ (MHNL) y es el show revelación de 2017 según la prensa internacional.

Tras un recorrido triunfando en Estados Unidos, Italia o México, ‘Music has no limits’ está realizando su primera gira de presentación en España con gran éxito, poniendo el cartel de ‘sold out’ en todas sus representaciones en más de 20 ciudades. Durante su Spain Tour 2017, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla, entre otras plazas, se han «rendido» ante la magia de Music Has No Limits.

El 4 de junio llega al Auditorio de El Ejido, marcando el ecuador del Festival de Teatro, que ha convocado a los mejores montajes del momento para celebrar su 40º cumpleaños y las entradas están a la venta en Unientradas por un precio de 22 euros aunque también pueden adquirirse con descuento, a 15 euros, a través de Oferplan, en la web ideal.es/almeria.

La filosofía de ‘Music has no limits’ se apoya en «la fusión de todos los géneros para crear espectáculos únicos capaces de emocionar al público de cualquier lugar del mundo, tenga la edad que tenga», explican los portavoces de la compañía.

La alquimia del show enlaza temas muy conocidos de David Guetta, Lady Gaga, Michael Jackson, Adele, Queen, The Police, U2, Avicii, Barbra Streisand, Guns N’Roses o Bruno Mars, a los que unen Puccini o Bach, entre otros clásicos, «demostrando que la música no tiene edad y derribando cualquier barrera generacional», continúan los portavoces.

Lo hacen, además, interpretando esos hits de una forma completamente nueva, como nunca se había hecho hasta ahora, creando la «playlist de tu vida». A la vez, sus shows siempre están envueltos en una escenografía espectacular, que evoca montajes de Las Vegas o Broadway, a la que incorporan la tecnología más novedosa para hacer vibrar al público.

«Frente a quien se empeña en ordenar la música en ‘cajones’ por géneros, épocas, autores, etc., nosotros estamos demostrando que hacía falta derribar todas las barreras. El público estaba deseando disfrutar con una propuesta de este tipo, por eso estamos llenando en todas los shows», continúan los portavoces.

Los responsables de la iniciativa cuentan que gran parte del éxito se debe a su fusión de todos los estilos y a su forma novedosa de interpretar los hits: «Donde antes sonaban guitarras eléctricas ahora lo hacen instrumentos de cuerda; donde cantaba una soprano ahora entra un DJ... Una vez que la música empieza a sonar, los temas se van enlazando hasta que el público se contagia de esta energía. Actuamos en teatros donde el público está sentado en su butaca y a los pocos minutos de empezar todo el mundo está de pie bailando», indican los representantes del show.

El responsable de esta fiesta musical es «un amplio elenco que se transforma cuando se sube al escenario, una nómina de lujo en la que hay integrantes de orquestas sinfónicas, músicos habituales en las giras de grandes estrellas internacionales, sopranos y cantantes con una textura más rockera...», dicen los promotores. Los artistas de MHNL tienen un eje común: perder el miedo a romper moldes.