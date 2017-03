COPO da los últimos retoques para que todo esté listo mañana en la apertura del Paseo de Moda

Se trata sin duda de una de las semanas más decisivas para los Comerciantes del Poniente, que allá por el año 1995 decidieron unirse para constituir el primer centro comercial del Poniente, el COPO de El Ejido, que mañana jueves volverá a vivir uno de sus hitos más importantes a nivel empresarial, la apertura de su Paseo de Moda.

Un ambicioso proyecto que responde a la visión de los comerciantes del Poniente y que Antea Retail Management se ha encargado de materializar para poder abrir al público mañana, a partir de las 10 horas, bajo el amparo de grandes firmas como H&M, Mango y Women’secret.

Y es que si bien la inauguración oficial, a la que está previsto que acudan más de 300 personas, entre las que figuran responsabilidades políticas a nivel provincial y comarcal, tendrá lugar hoy miércoles a las 20.30 horas; la apertura al público no se producirá hasta este jueves. No obstante, la expectación entre los vecinos no sólo del municipio sino de otras localidades del Poniente es muy alta, para comprobar el resultado de las obras que arrancaron el verano pasado tras la renovación total de la fachada. Una actuación con la que COPO marca de nuevo un antes y un después en su historia, tras la llegada de Carrefour a su hipermercado, y que supone la creación de 300 puestos de trabajo.

Tras la remodelación integral de la fachada llegó la creación de nuevos pórticos para adaptar los espacios, la construcción de una nueva cúpula, la renovación casi por completo de la planta primera -en la que se han mejorado accesos a través de escaleras mecánicas y ascensor panorámico-, y que permitirá dedicar más de 6.000 metros cuadrados al textil.

Planta de ocio, en abril

Desde COPO avanzaron además que la planta de ocio, que contará con cuatro locales de restauración y una zona de copas, abrirá a finales del mes de abril, mientras los multicines lo harán "lo más pronto posible", apuntaron desde la Dirección-Gerencia.