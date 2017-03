La oposición abandona el pleno porque ve "inadmisible" que el alcalde de El Ejido siga

Los grupos municipales en la oposición en el Ayuntamiento de El Ejido , PSOE, IU e UPyD, han abandonado este lunes la sesión ordinaria de la corporación local al considerar que es "inadmisible" tras su procesamiento por "evadir a Hacienda" la continuidad del alcalde, Francisco Góngora (PP), de quien, según han dicho, no quieren ser "cómplices".

"Antes decía el PP que había que estar imputado para dimitir y, ahora, que tienen a todo el PP imputado, dicen que hay que estar investigado, luego que si apertura de juicio oral; y ahora que habría que esperar a que lo condenaran pero ya hemos tenido a un alcalde en la cárcel y en el banquillo", ha dicho en alusión al exregidor Juan Enciso (PAL) el portavoz del PSOE, Tomás Elorrieta.

Los socialistas han anunciado la solicitud de una convocatoria plenaria con el fin de reprobar al alcalde, por lo que Elorrieta ha trasladado que confía en que el PP "vote a favor y se retrate".

Al hilo de esto, ha señalado que, con independencia de que la justicia dirima en su momento si el regidor ejidense "es culpable o inocente", Góngora "debe dimitir en este punto" porque, según ha remarcado, "nuestro municipio no puede tener, otra vez, a su alcalde sentado en el banquillo de los acusados".

"Con él nos sentamos el resto de los vecinos de El Ejido y nos encontramos acusados de los delitos que él ha cometido y de los que se ha beneficiado económicamente", según sospecha la juez, que ha ordenado transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado por presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Elorrieta ha apuntado que, si bien los delitos que se atribuyen supuestamente a Góngora, no hablan de su función pública, sí lo hacen "de sus características como persona" y ha subrayado el hecho de que el alcalde ahora imputado se presentara a las elecciones municipales "dándose golpes en el pecho y diciendo que es inocente, que se le acusaba en falso cuando, precisamente, parece que no es así".

"Le instamos a seguir su camino y dejar al pueblo de El Ejido en paz porque es "gente honrada y trabajadora", ha concluido.

Por su parte, los concejales del grupo municipal de IULV-CA el Ayuntamiento, Juan Antonio López y Ángeles Fernández, han trasladado no querer "ser cómplices ni avalar con nuestra presencia a un alcalde procesado por delitos tan graves".

"El máximo representante de un municipio debe ser una persona ejemplar, y Francisco Góngora, en estos momentos, no es un ejemplo a seguir. Por eso, por respeto a los ciudadanos y ciudadanas que han confiado en nosotros, por los principios y valores que representamos, no queremos, ni podemos, ser partícipes de un pleno donde su alcalde, a sabiendas de que ha actuado mal, insiste en utilizar la institución para defenderse, amparándose en que los delitos por los que le procesan pertenecen a su ámbito personal, que no está en entredicho su gestión pública", ha indicado Fernández.

A juicio de IULV-CA, sí que está en "entredicho" su gestión ya que, según han remarcado, "quien desfalca a la hacienda pública nos tima a todos ya todas, incluido al ayuntamiento y a las ciudadanas y ciudadanos de El Ejido".

"Góngora no ha tenido ningún pudor en mentir, falsear y embolsarse un dinero a sabiendas de que estaba obrando mal, y, además, ha tenido la poca vergüenza y dignidad de sentarse en el sillón de alcalde", han apuntillado para pedir, de nuevo, su dimisión.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de UPyD El Ejido, Desiderio Enciso, ha calificado de "falta de respeto" para los ciudadanos de El Ejido que el alcalde presida una sesión plenaria de estas características y ha asegurado, como ejidense, sentir "vergüenza de que mi pueblo, El Ejido, un municipio trabajador, humilde y honrado esté en prensa nacional por tener un alcalde investigado por la justicia".

"El primer edil se escuda en que son temas de su gestión privada, pero está procesado por delitos, presuntamente, contra la Hacienda Pública. No creemos que un alcalde, que es el máximo responsable de gestionar los presupuestos municipales, deba de estar bajo la sospecha de la justicia por temas como ese", ha señalado para exigir al PP provincial que lo "aparten de inmediato por el bien de El Ejido".