Francisco Góngora: "No pienso que tenga que presentar mi dimisión, porque no he hecho nada ni irregular ni ilegal"

"No pienso que tenga que presentar mi dimisión, porque no he hecho nada ni irregular ni ilegal, y sólo espero que los tribunales de justicia entren en el fondo del asunto. Puedo entender que en un juzgado de instrucción, ante una complejidad fiscal, y ante informes contradictorios, se pueda decidir mandar el tema hacia Almería, hacia el Juzgado de lo Penal, pero estamos hablando de una cuestión de lo civil, y no se ha entrado en ese asunto, en determinar cuándo nace la compraventa, y al final depende de un inspector, que ha hecho una investigación en vía administrativa que quizás no debería haber sido el auxilio judicial, porque pueda estar contaminado, entre comillas, por esa intervención previa en vía administrativa, que tampoco conocimos los socios en su momento". Así quiso responder esta mañana el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, al término del pleno ordinario de una de las sesiones más importantes del año para el municipio -en la que los Presupuestos de 2017 han tenido su aprobación inicial-, a la petición de dimisión por parte de los grupos de la oposición (PSOE, IU y UPyD), "ante los hechos recientes con la instrucción de la causa y la próxima apertura del juicio oral contra usted, por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento", explicó a modo de portavoz de toda la oposición, el edil socialista, Tomás Elorrieta.

En este sentido, Elorrieta elevó la petición conjunta de toda la oposición al regidor ejidense, "para que presente en este momento su dimisión como alcalde y evitar de nuevo a los vecinos de El Ejido pasar dos años con su acalde sentado en el banquillo de los acusados". Una petición que el alcalde entendió, al mismo tiempo que emplazó al resto de grupos, a seguir "con el orden del día, y al final del pleno tendrán oportunidad de preguntar y yo de responder". Sin embargo, los grupos de la oposición decidieron levantarse y abandonar el pleno en bloque.

Por su parte, Góngora continuó presidiendo el pleno que arrancó a las diez de la mañana en el Ayuntamiento de El Ejido, y que aprobó todos sus puntos, con el Presupuesto de 2017 incluido, en menos de una hora. Ya en Notas de Alcaldía, el alcalde quiso ofrecer con más detalle su postura e impresión frente a la causa en la que permanece imputado, "que llevo casi seis años arrastrando y lo que quiero es que se entre, pero de manera fundamentada en derecho, con todas las pruebas que ya hay, que son muchas". De este modo, Góngora insistió en que "si se considera que se ha puesto a disposición el bien desde que se vende, en el año 2004, hasta el 31 diciembre de 2016, no hay delito fiscal, y hay acto de disposición irrefutable, nadie puede decirme a mí, lo digo con todo el respeto del mundo, que si se desarrolla un suelo, se puede hacer con una mera expectativa de derecho, sin ser propietario, a título de propietario".

Por tanto, a juicio del primer edil ejidense, "me parece sinceramente un disparate, esa es la cuestión, estoy yendo al fondo del asunto, y soy un socio sin capacidad de administración, cuanto antes se entre en el fondo, y los tribunales determinen cuándo se produce y se consuma la compraventa". Como añadió, "es una compraventa perfectamente legal, si alguien considera que yo tengo que dimitir, porque aún no se haya podido o querido entrar en el fondo, y se ha dedicado a instruir y a echar cosas en el expediente, que el Juzgado, en vista oral, decida".

En suma, el regidor ejidense manifestó su absoluta confianza "en el Estado de Derecho, plenamente, y además, sé que me asiste", pero a su vez justificó su decisión de no dimitir ya que de hacerlo "se estaría produciendo una injusticia muy grave y eso también partiendo de la base que entiendo que el pueblo de El Ejido no se merece tener a un alcalde en esta situación, pero es que yo no merezco estar en esta situación".

Informe de la Agencia Tributaria

En otro orden de cosas, el alcalde de El Ejido quiso recordar "el primer informe, muy contundente, de la Agencia Tributaria, que cuando llega a la parte de los posibles responsables de infracciones penales dice que, a título de autor por edicto de sociedades 2007, José Gabriel Góngora Cara, administrador único de Agrícola Euro Alpujarra SL, en la fecha de comisión del delito, ya que a él correspondía presentar cuentas y presentar declaraciones tributarias, como persona que representa a la sociedad, tanto en la firma del contrato privado como en la escritura de venta, y como colaborador necesario o cómplice, podría ser responsable don Antonio García Molero, como administrador de Murgi Edificaciones, punto final, esto es lo que dice la Agencia Tributaria", relató.

Asimismo, Góngora aclaró que "todo radica en si se entrega o no un bien, pero no se ha querido entrar en ese asunto durante la instrucción, pero ni el fiscal ni nadie ha entrado en esa cuestión, sólo la Agencia Tributaria". De igual modo, el regidor reiteró que "es verdad que el administrador lo ha hecho mal, pero es que a lo mejor lo ha hecho tan mal, que incluso ha podido perjudicar a la sociedad, es más, a 31 de diciembre de 2006, la Ley también dice que se puede adjudicar la participación de cada uno sin tener que tributar luego el IRPF, es decir, que si lo hubiera hecho bien, nos habría beneficiado incluso a los socios".

El "circo" de la oposición

De otra parte, Góngora lamentó el tener que dar estas explicaciones sin la presencia de la oposición, y ver "el circo que está montando, y lo del circo lo entrecomillo, porque hoy todos los grupos deberían estar aquí, para hablar de esto y para debatir los presupuestos, pero para ellos es más fácil hablar de pelotazo urbanístico". En cualquier caso, y ante el anuncio de los grupos de la oposición con respecto a que continuarán presentando medidas en los próximos días para exigir la dimisión de Góngora, "como la celebración de un pleno, o valorar la presentación de una moción de censura", indicó el concejal socialista, Tomás Elorrieta; Góngora aseguró que "aceptaremos ese pleno, lo convocaremos, porque no tengo nada que ocultar ni nada de lo que esconderme, pero hoy deberían haber estado aquí".

Muestras de apoyo del PP

A las preguntas de los periodistas presentes en el pleno respecto al silencio público existente en su partido en este asunto, el alcalde de El Ejido sí que reconoció haber recibido "muchas llamadas de apoyo, ese silencio no existe, me he sentido muy arropado", y entre otras personas, desveló, "por el presidente provincial de mi partido".

Con todo, Góngora recibió una gran ovación al término de sus explicaciones, que fue protagonizada por los concejales de su grupo, presidentes de juntas locales, militantes y simpatizantes y hasta parlamentarios del PP, quienes no quisieron dejarle solo en el pleno ordinario celebrado hoy en El Ejido.