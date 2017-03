La X Media Maratón de El Ejido bate su récord de participación con más de 1.200 corredores

La Media Maratón 'Ciudad de Las Hortalizas' ha vuelto a batir, un año más, su récord de participación, con la asistencia de más de 1.200 corredores no sólo del municipio sino de otros puntos de la provincia. En su décima edición, la prueba contó con tres modalidades diferentes: la prueba estrella de 21 kilómetros, un recorrido de 10 kilómetros y este año, como novedad importante, la de 5 kilómetros que, además, sirvió de reclamo para aquellos altetas que se inician en esta práctica deportiva. De esta manera, el Estadio Municipal de Santo Domingo se ha convertido hoy en el punto de encuentro no sólo de deportistas amantes de esta disciplina, sino también de miles de personas que no han querido perderse un evento que, tras diez año de celebración, se consolida también como una gran cita social.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, que ha querido formar parte de esta prueba participando en el recorrido de 10,5 kilómetros, ha destacado el elevado número de inscritos que ésta ha registrado , así como la "alta implicación no sólo de los ejidenses sino de muchos aficionados que han llegado de fuera del municipio". De igual manera, ha querido incidir en el "creciente número de niños que se han inscrito tanto en las carreras escolares como en las distintas actividades que se han llevado a cabo durante la jornada de hoy". Y es que la Media Maratón ha contado con numerosas propuestas de animación a lo largo de todo el recorrido, actuaciones musicales y el desarrollo de juegos de equilibrio y orientación para los más pequeños en el Estadio.

Por último, destacar que el podio masculino de los 21 kilómetros fue para Emilio Almagro, en primer lugar; seguido de Javi Martínez, en segundo y Rodrigo Borrego como tercer clasificado. En la categoría femenina, Jo-Anne Barfoot, Conchi Egea y Purifación Almagro se hicieron con el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.