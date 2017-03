Procesan al alcalde de El Ejido por presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública

Primero lo Procesan y luego le piden a la Agencia Tributaria ( Hacienda ) que en un plazo de 10 días formulen escrito de Acusación o soliciten el sobreseimiento de la Causa . Y o he sido siempre trabajador de la construcción y no entiendo de esto pero me parece que primero tenia que ser lo segundo y viceversa . Me lo expliquen .