La AMPA Murgi se viste de bombero para exigir una salida de evacuación

De obreras a bomberas y en sólo un año. Las madres que integran la AMPA Murgi del CEPR Ciavieja de El Ejido volvieron a aprovechar ayer la celebración del Carnaval para reivindicar, por segundo año consecutivo, la solución de una situación que afecta de forma muy directa a la seguridad de sus hijos, o lo que es lo mismo, a los 500 alumnos que acuden cada curso a este centro. Por ello, y durante la celebración de la tradicional fiesta de Carnaval que se realizó en el colegio por la tarde, un grupo de madres de alumnos, pertenecientes a la AMPA, se vistieron de bomberas para reivindicar, con tono de humor pero sin dejar a un lado la seriedad de lo exigido, con un mensaje muy claro escrito en la espalda, «atención, los bomberos de la AMPA Murgi están en acción por no tener salida de evacuación».

Así, como explicó la presidenta del colectivo, Carolina Lázaro, «esta semana hemos parado de enviar cartas a la delegada por que el Carnaval ya es reivindicativo, pero a partir de la próxima semana continuaremos, y vamos a ser más duros». Y es que los padres retomaron hace unas semanas el envío de estas cartas a la máxima responsable de Educación en Almería, Francisca Fernández, para invitarle a visitar el centro y a comprobar, por «ella misma», la necesidad de tener una salida de evacuación.

Precisamente al respecto, la presidenta del colectivo de padres afirma no entender cómo aún no han obtenido respuesta por parte de Educación, «desde que hace un año la delegada se comprometiera a visitar el centro, y aún no se haya dignado a venir», recordó Lázaro.

Pese a todo, los padres de estos alumnos tienen claro que no van a desistir en su cometido. «Nos gustaría que ella pensara qué haría si tuviera que traer a sus hijos a un centro así, que se pusiera en el pellejo de esas madres porque nosotras traemos a nuestros hijos con miedo», aseveró la presidenta de la AMPA Murgi. El Gobierno local también quiso acompañar a estos padres en su reivindicación, y por ello, la concejala de Educación y Cultura, Julia Ibáñez, y la concejala de Turismo y Comercio, Luisa Barranco, acudieron a este acto reivindicativo, en el que recordaron que esta misma semana el Ayuntamiento ejidense volvió a pedir a Educación actuaciones inmediatas y urgentes en varios colegios e institutos del municipio.

Mientras Educación se plantea o no si dar una respuesta, lo cierto es que el CEPR Ciavieja sigue sin esta salida y sin haber sido objeto de reforma en más de 30 años.