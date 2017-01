Jaque a los puntos negros de El Ejido

«Sólo en la pasada semana tenemos constancia de dos atropellos en El Ejido, uno de ellos en el Paseo Pedro Ponce, y otro en la Avenida del Oasis, junto al enlace con la Autovía del Mediterráneo. Dos graves accidentes en el periodo de una semana, y nos parece un asunto muy alarmante y en el que el equipo de gobierno debe tomar medidas urgentes». Así argumentó el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en El Ejido, Juan Antonio López Escobar, la petición que registró esta misma semana en el Ayuntamiento ejidense por la que solicitan conocer el número de atropellos registrados en la localidad durante el pasado año. Una información con la que pretenden poder «elaborar una lista de puntos negros para los peatones en El Ejido», tal y como anuncia el concejal y portavoz de IU, por lo que también demandan poder tener acceso «a los informes de la Policía Local».

De este modo, López Escobar señala que el objetivo de Izquierda Unida no es otro que «aportar soluciones» y advertencias encaminadas a incrementar la seguridad del peatón, y a eliminar elementos que puedan entorpecer la visibilidad, tanto de los viandantes como de los propios conductores que circulan por las vías del municipio. «No tenemos aún datos oficiales de todos los atropellos, pero lo que sí sabemos es que el denominador común de los últimos accidentes que han tenido lugar en El Ejido son la poca visibilidad para los peatones debido a la ornamentación, setos o farolas y esta circunstancia tiene por suerte una fácil solución», concreta.

Respuesta municipal

El portavoz de IU aclara a su vez que el pasado viernes recibió un correo electrónico del propio Ayuntamiento de El Ejido en el que le indicaron que «se está elaborando el informe y se procederá a dar respuesta a la solicitud en las próximas semanas». Asimismo, este periódico contactó con el director de Protección Ciudadana de El Ejido, Marcos Muñoz, quien no pudo ofrecer aún ningún dato al respecto, aunque sí manifestó que se están estudiando «y se facilitarán la semana que viene».

Los más peligrosos

Este diario pudo comprobar junto al propio López Escobar, la peligrosidad que entraña cruzar como peatón alguno de los puntos más concurridos de El Ejido. Por ejemplo, en el cruce de Ejido Hotel, a la gran velocidad con la que circulan los vehículos se le añaden además los obstáculos a la visibilidad de conductores y peatones que suponen setos y arbustos, especialmente cuando su poda se realiza de una forma muy dilatada en el tiempo.

Otra de las intersecciones más arriesgadas del municipio, desde la posición del peatón, se encuentra en la Avenida del Oasis, junto al enlace con la Autovía del Mediterráneo y por donde muchos discurren a pie para poder acceder al Centro Comercial COPO o al Hospital de Poniente de El Ejido. Aquí es precisamente donde también se produjo un accidente por atropello la semana pasada.

En ocasiones, peatones y conductores carecen de visibilidad por setos, arbustos y contenedores

Como recuerda López Escobar, en este punto, la solución pasa por realizar «un cambio en la plataforma del puente, una obra muy costosa y que depende del Ministerio de Fomento, con la ayuda de la Junta, y que se pidió hace muchos años». A su juicio, «esta zona de desarrollo comercial no se puede desarrollar mucho más si no se dan unas infraestructuras que descongestionen este tráfico». De igual modo, como apela, «sí que se pueden aportar soluciones, como se va a hacer con el carril bici que sí quedará separado del carril de los vehículos, pero esto no solucionará el problema de forma definitiva, porque no es un carril peatonal sino ciclista».

La Avenida El Treinta, a la altura de Vicasol, supone otra de las zonas más peligrosas para el viandante que decida cruzar de un lado al otro de la carretera. Otros grupos como el PSOE ya denunciaron en su momento la situación de riesgo que corren los trabajadores de esta empresa, que han de cruzar esta vía para ir a desayunar a la cafetería que se ubica al otro lado de la carretera, o si por ejemplo, han de coger su vehículo para volver a casa, ya que en ese punto también existe una amplia zona de aparcamiento, concesionarios y un poco más adelante, incluso una superficie comercial.

Señalización luminosa

De otro lado, el concejal y portavoz de IU reitera la necesidad de continuar en la mejora de la seguridad peatonal y vial en el Paseo Pedro Ponce de El Ejido. «Se trata de una zona de mucho tráfico, y en la que ya se han instalado resaltos pero en la que también creemos que habría que añadir señalización luminosa, tanto vertical como horizontal, porque aquí fue donde se volvió a producir otro atropello la semana pasada», insiste.

Precisamente la instalación de resaltos fue otra petición que partió de otro grupo municipal, en este caso por parte de UPyD, y a la que el Gobierno local dio solución el pasado año, si bien para grupos como Izquierda Unida, apenas supone una solución parcial al problema real existente en esta vía de gran tránsito rodado y peatonal, puesto que a un lado y otro de ella se encuentran superficies comerciales como El Corte Inglés, administraciones como los juzgados de El Ejido, e incluso, la propia estación de autobuses de la localidad.

En cuanto al propio núcleo de El Ejido, la presencia de contenedores convertidos en obstáculos para peatones y conductores en diferentes cruces e intersecciones del municipio es una constante en barrios como La Loma de la Mezquita. En cruces como el de calle Azorín con calle Loma de la Mezquita, o en el propio Paseo de las Lomas, no es extraño encontrar estos contenedores de basura colocados sobre pasos de peatones.

Sin embargo, para el concejal y portavoz de IU, si bien existen vías de gran peligrosidad por el alto volumen de tráfico que registran y para las que las soluciones no dependen tanto de la eliminación de elementos del entorno urbano, como de llevar a cabo otro tipo de actuaciones de carácter integral, «resulta muy sencillo retirar ese contenedor e instalarlo en otro lugar donde no entorpezca a nadie, igual que han de cuidarse las podas de setos y arbustos, esas soluciones son muy sencillas y pueden evitar muchos accidentes».

Así las cosas, desde el grupo municipal de Izquierda Unida esperan poder contar lo más pronto posible con esa información requerida al Ayuntamiento ejidense y a la propia Policía Local, para comenzar a elaborar una lista en la que se recojan todas aquellas zonas que suponen un mayor peligro para la seguridad de los peatones, así como para que sirva al propio equipo de gobierno, para detectar las mejoras, cambios, sustituciones o alternativas que deben realizarse en los puntos más negros de localidad, con el fin de reducir el número de atropellos a peatones y ciclistas, y los accidentes de tráfico. Una respuesta que según confirmó el director de Protección Ciudadana, se dará esta misma semana.