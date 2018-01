Medio centenar de vecinos de Matagorda piden al alcalde solución a los continuos cortes de luz Unos cincuenta vecinos de Matagorda acudieron ayer al Ayuntamiento para quejarse por los cortes de luz en este núcleo urbano. / I. Acién Los cortes de luz que se están produciendo en los últimos días son de 10, 15 y hasta 24 horas según el concejal socialista José Miguel Alarcón INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 12 enero 2018, 12:52

Medio centenar de vecinos se personaron en el día de ayer en el Ayuntamiento de El Ejido para quejarse formalmente de los largos y continuos cortes de luz que están afectando a este núcleo urbano. Un problema que llevan padeciendo desde el mes de marzo del pasado año aproximadamente pero que en las últimas semanas se han convertido en más largos y continuos, con los graves problemas que ocasionan tanto a los negocios como a las familias, con el frío del invierno, con niños pequeños y con personas enfermas en cama. Una situación que los vecinos califican de insostenible.

Así, acompañados por el concejal socialista José Miguel Alarcón y el Presidente de la Junta Local de Matagorda y Guardias Viejas, el también socialista Ramón Luque, responsables de esta convocatoria, los vecinos se reunieron con el alcalde de ElEjido, Francisco Góngora para trasladarles su malestar y pedir una solución urgente.

En este sentido, Serafín Fernández, vecino de Matagorda, mostró ayer su queja, común de todos los vecinos, de porqué si pagan sus recibos, no tienen suministro eléctrico. «Esto se hace muy duro y aunque reclames no nos dan solución. Cada vez tenemos más cortes y de más tiempo», comentó, al tiempo que añadió que «la Navidad entera sin luz, ni las uvas pudimos comernos, es un desastre». Por su parte, Miguel García, vecino también de Matagorda afirmó que «es vergonzoso, que no nos atiendan porque no puede ser que una Nochevieja te quedes sin luz. Y desde Nochevieja casi todos los días sin luz, te quejas, llamas a Endesa y la mitad de las veces no te cogen ni el teléfono. No puede ser que unos paguemos la luz para que otros la estén disfrutando y haciendo de las suyas. Allí somos unos 3.000 habitantes y puede estar afectando a la mitad de los habitantes».

En este sentido, los vecinos son conscientes que el problema viene por los enganches ilegales que existen en la zona.

El concejal socialista José Miguel Alarcón apuntó que «día tras día los cortes son permanentes, de 10, 15 y hasta 24 horas y lo que le pedimos al alcalde es que actúe como representante de todos. El acuerdo que hemos llegado es que en el momento que se produzca un corte, me llamarán y yo llamaré al alcalde a ver si permanentemente puede haber una persona de Endesa o incluso el propio Ayuntamiento para que si hay que cambiar el fusible cuatro veces se haga hasta que se dé una solución definitiva».

En esta línea, el alcalde de ElEjido, Francisco Góngora, aseguró que llevan tiempo trabajando «sobre este tema, pero desgraciadamente no es el Ayuntamiento el que tiene que dar la solución. Como máximo responsable de los ciudadanos de ElEjido me hago eco y trabajo para que otras administraciones e instancias trabajen y solucionen los problemas de los ejidenses y así lo hemos venido haciendo desde el mes de abril, cuando se puso en conocimiento de la Junta de Seguridad». Asimismo, Góngora señaló que han tenido «varias reuniones de trabajo con Endesa, se vio la posibilidad de poner en marcha otro centro de transformación que cuando fueron a ponerlo en marcha lo habían desvalijado por completo».

Por otra parte, Góngora reconoció que «en El Pozo de Tía Manolica hay una serie de enganches ilegales que sobrecargan la tensión de la red y saltan los fusibles que tienen que ser sustituidos. Voy a volver a tener esta misma tarde (por ayer) otra conversación con el responsable y vamos a ver si están pendientes todo el día y hasta el último turno y lo que hace falta es que se pueda poner solución técnica a todo esto. Estoy convencido que el problema va a mejorar».