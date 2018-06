Eva Liria asumirá el cargo de concejala con el que UPyD volverá a tener grupo municipal Eva Liria y Matías Campillo, de UPyD. / Ideal Liria fue la tercera de la lista magenta en las últimas elecciones municipales y asumirá el cargo en el próximo Pleno del Ayuntamiento INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 5 junio 2018, 17:20

UPyD volverá a tener grupo municipal en el Ayuntamiento de El Ejido después de la renuncia de Desiderio Enciso a su acta de concejal, hecho que se hizo oficial la pasada semana durante el Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido. Será Eva Liria quien ocupará este puesto, la que fue tercera en la lista de la formación magenta en las últimas elecciones municipales.

De esta manera, la virtual nueva concejala del Ayuntamiento de El Ejido es una profesional de los medios de comunicación y durante mucho tiempo cubrió la información política, económica y social del municipio en radio.

Actualmente, Liria desarrolla su carrera profesional en el mundo de la comunicación, el marketing y la publicidad en Oviedo. Sin embargo, será la persona que se haga cargo del acta de concejal que queda libre.

En su decisión de aceptar el cargo, señaló que pesó «en primer lugar, la gratitud a la confianza depositada en mí por UPyD, por el grado de implicación que mantengo con El Ejido, donde reside mi familia, y por los numerosos apoyos que he recibido de compañeros, amigos, colaboradores y ejidenses en general».

Asimismo, Liria destacó que «es importante que se escuche la voz de UPyD en este final de legislatura porque hay muchas cosas que decir», al tiempo que aseguró que «sin ilusión sería imposible asumir esta responsabilidad, por eso ilusión no me falta, ni tampoco ganas de trabajar por El Ejido, en eso me siento una fiel continuadora de la labor de mis antecesores en el cargo, mis dos compañeros de UPyD Paco Fernández y Desiderio Enciso».

En esta línea, la futura concejala magenta apuntó que asume «que no va a ser una tarea fácil, no creo que haya muchos ayuntamientos en los que sea más difícil hacer oposición que en el Ayuntamiento de El Ejido» y recordó que el Consistorio ejidense «ha estado prácticamente intervenido estas dos últimas legislaturas y sin ninguna ayuda externa por parte del Estado, pero es que, para mayor dificultad, la situación de investigado, primero, y de procesado, más tarde (pendiente de juicio) de nuestro actual alcalde, ha convertido la situación del Ayuntamiento de El Ejido en especialmente anómala».

Es por ello que Liria asume que tiene un reto ante ella que califica de «fascinante» y corto en el tiempo.

En el tiempo que queda para las próximas elecciones municipales, el primer objetivo de UPyD será ayudar en la medida de lo posible a mejorar el municipio, «que los ciudadanos se vuelvan a ilusionar con El Ejido, que no se quieran marchar, como vemos que está ocurriendo en numerosos casos en los últimos años. El Ejido tiene que volver a seducir a los de dentro y a los de fuera y recuperar el liderazgo y ser el referente comarcal y provincial que siempre fue».

Por su parte, Matías Campillo, Delegado Local de UPyD El Ejido, mostró su gran satisfacción y la del partido por el paso que ha dado Eva Liria y explicó que «se hará con el acta de concejal en este tramo final del mandato para que, desde UPyD, podamos continuar siendo fieles a los compromisos adquiridos con los ejidenses».