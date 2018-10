-¿Cómo cree que afectará la convocatoria de elecciones autonómicas a las inversiones en materia educativa en el municipio?

-Creo que la planificación en materia educativa deja bastante que desear, pero no de ahora sino de hace mucho tiempo, yo diría décadas incluso. Es verdad que, en los últimos años, ha mejorado ese ritmo inversor, pero no lo suficiente y estamos bastante lejos en algunos centros de tener unas infraestructuras educativas adecuadas.

Creo que las elecciones suponen una oportunidad para que los ciudadanos valoren si realmente los servicios públicos en Andalucía se están gestionando adecuadamente. Yo, como ejidense y como alcalde, creo que ni en Educación ni Sanidad, ni otros servicios se está haciendo bien. Dentro de un mes y medio tenemos la oportunidad de decidir si queremos seguir en esta línea o queremos un cambio.

-¿Cómo está el municipio en materia de infraestructuras y cómo va a cambiar en los próximos años?

-Estas dos legislaturas han sido para poner orden en lo económico, en los servicios públicos, para buscar una mayor eficiencia y salir del atolladero económico en el que estábamos. No hemos podido tener en materia presupuestaria partidas significativas para grandes inversiones, pero sí que hemos puesto mucho orden, hemos mejorado muchas infraestructuras que lo necesitaban, sobre todo en materia de pavimentaciones, y hemos ido adecentando parques, vías, aceras, limpieza. Me hubiera gustado ser un alcalde que pudiera haber acometido infraestructuras importantes, pero esa no es la tarea que nos ha tocado y sí la de poner orden y ahí este equipo de gobierno ha trabajado muy duro.

La Edusi nos da un balón de oxígeno en materia presupuestaria con 10 millones de euros llegados de Europa y dos y pico que aportamos nosotros, para poder acometer inversiones que de otra manera no habríamos podido hacerlas.

-Está inmerso en asuntos judiciales, ¿cómo va a afectar esto a su candidatura a la alcaldía de El Ejido?

-Yo creo que a la candidatura no va a afectar en modo alguno. Es un tema en el que llevo ya 8 años. Creo que hace mucho tiempo que se aportó toda la documentación, todos los informes y se practicaron todas las pruebas, y que tenía que haber estado resuelto hace mucho tiempo. En ningún momento tendría que haber estado imputado, no solo porque queda acreditado a posteriori que no ha habido ningún tipo de delito fiscal, sino porque además jamás he sido administrador de esa sociedad. Por otro lado, creo que ha quedado acreditado que es simplemente un tema de una fecha, de cuándo se considera el nacimiento de una obligación tributaria, que creo que está muy claro y queda acreditado en Derecho y en base a los hechos y lo que no entiendo es que pueda haber una instrucción de una cosa tan sencilla 8 años.No va a afectar a la candidatura en absoluto, pero obviamente es algo que me gustaría que no estuviera ahí y se solucionara antes. En cualquier caso, llegará el momento de poder hablar con libertad de este tema cuando se vea el fondo del asunto y tengo muy claro cuál debe ser el resultado.

-¿Piensa que es posible revalidar la mayoría absoluta de la que disfruta?

-Yo creo que es posible y se pude, por trabajo no va a ser. Otra cosa es cómo ese trabajo lo perciba la ciudadanía. Creo que, en política, lo importante es dar el 100%, hacer el trabajo bien y a partir de ahí poco más podemos hacer, salvo tratar de comunicarlo y contarlo. A partir de ahí, le corresponde a los ciudadanos decidir. Yo tengo la conciencia tranquila de que este equipo de gobierno ha trabajado bien, con compromiso, responsabilidad, mucha entrega y los ciudadanos serán los que decida. Pero sí pienso que la mejor opción para seguir trabajando por El Ejido es el equipo de gobierno que yo represento.