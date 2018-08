El incendio en la empresa Demplastic está controlado pero aún tardarán varios días en extinguirlo El fuego tardará aún varios días en extinguirse y en el lugar continuará trabajando maquinaria pesada y camiones de tierra, junto a un camión de bomberos para refrigerar la zona INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 21 agosto 2018, 17:10

Aún continuará ardiendo varios días el incendio declarado el domingo por la tarde en la empresa de reciclado de plástico Demplastic, ubicada en el Paraje de La Molina del núcleo ejidense de Las Norias, en la carretera de La Mojonera AL-1050.

Sin embargo, a las seis de la mañana de ayer se dio por controlado y se retiró el perímetro de seguridad que durante la tarde y la noche se estableció alrededor de la zona afectada y que llegó a ser de más de un kilómetro. A esa misma hora, también se abrió al tráfico la carretera de La Mojonera, que permaneció cortada desde poco después del inicio del fuego y durante toda la noche entre los kilómetros 4,5 y 6 que unen Las Norias y La Mojonera, y se desactivó el Plan Local de Emergencias.

En estos momentos, ya con el incendio controlado, continúa trabajando en la zona maquinaria pesada y camiones de tierra, sectorizando el incendio y sellándolo, apoyados por un camión y dos bomberos para refrigerar la zona y controlar las labores de sellado de los residuos quemados.

Fue una noche larga la que vivieron los vecinos de este núcleo, a los que a las nueve de la noche la Policía Local de El Ejido recomendó mantenerse en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas por seguridad y no acercarse a la zona afectada, al tiempo que se procedió a desalojar a los vecinos más próximos a la empresa, también por seguridad.

Pero si la noche fue larga para los vecinos, más aún lo fue para los numerosos efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del Poniente y de Almería, miembros de Infoca y Protección Civil que participaron en el dispositivo.

Bastante más de medio centenar de personas que vivieron momentos de mucha tensión por las dimensiones del fuego, por las malas condiciones climatológicas, con un viento de Levante que por momentos era fuerte, pero sobre todo por la presencia en la nave de dos depósitos de combustible, uno de 30.000 litros de gasolina y otro de 20.000 litros de gasoil, a los que se sumaba un tercer de 65.000 litros de gas natural licuado.

Causas del incendio

Pese a que el mismo domingo hubo un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la planta para iniciar la investigación sobre el suceso, no pudieron iniciar el proceso y no podrán hacerlo hasta que el incendio no se dé por extinguido, algo para lo que previsiblemente aún quedan algunos días por delante. Y es que hasta que eso no suceda, no se puede acceder a la planta por el humo y las altas temperaturas.

Primer aviso a las 18.25

El primer aviso que recibió el Servicio del 112 fue a las 18.25 horas. A partir de ese momento recibieron hasta una treintena de llamadas de vecinos de Las Norias informando del comienzo del fuego. En poco tiempo la humareda teñía una parte del cielo ejidense de negro. Hasta la empresa Demplastic se desplazaron Policía Local de El Ejido, Guardia Civil y Bomberos del Consorcio del Poniente. Poco después de iniciarse el fuego se cortó la carretera AL-1050 a la circulación y se estableció un primer perímetro de seguridad que poco a poco se fue ampliando.

Alrededor de las nueve de la noche del domingo, se activó el Plan Local de Emergencias, Policía Local comenzó a recomendar a los vecinos que permanecieran en sus casas con puertas y ventanas cerradas y se incorporaron al dispositivo de emergencias personal del Infoca y dos camiones con bombas. Al filo de la medianoche y dadas las dificultades para controlar el fuego, llegó n camión de Bomberos del Aeropuerto y más personal.

En total fueron 15 bomberos del Consorcio de Bomberos del Poniente, los que participaron durante toda la noche con cuatro camiones en el dispositivo de extinción, seis miembros del Infoca con dos camiones, dos dotaciones de bomberos del Aeropuerto, dos cubas de agua, doce agentes de la Policía Local, ocho agentes de Tráfico de la Guardia Civil, diez voluntarios de Protección Civil y operarios de DUE, entre otros.

En este sentido, desde el inicio de los trabajos de extinción se contó con la colaboración de maquinaria pesada y camiones de tierra.

Ayuntamiento y Junta siguieron in situ los trabajos de extinción

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández; el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; y el concejal de Agricultura, Manuel Gómez, estuvieron en la zona durante buena parte de la noche del domingo, para seguir el avance de los trabajos de extinción.

Francisco Góngora apuntó que «preocupaba especialmente la cercanía de unos depósitos de combustible, porque es una planta que recicla plástico y genera gasolina, gasóleo y gas licuado, por eso se estableció un perímetro de seguridad significativo y se desalojaran viviendas de las inmediaciones, y cerca de las dos se quedó prácticamente controlado el tema de los depósitos».

Por su parte, Gracia Fernández señaló que desde el primer momento colaboraron con el Ayuntamiento. «Se estuvo valorando si podían sumarse los helicópteros, pero los bomberos indicaron que para este tipo de incendio era mejor trabajar desde tierra», señaló Fernández, quien añadió que se «activaron tres equipos de emergencias del 061 y se alertó a todos los centros de salud cercanos por si era necesaria su colaboración, pero no ha habido ninguna consulta en toda la noche en los centros en relación con el incendio y tenemos que felicitarnos porque heridos o personas afectadas por el humo no ha habido ninguna».