El Hospital de Poniente publica una guía sobre cuidados en asma infantil La enfermera de Pediatría María Belén Hidalgo es la autora de este manual de recomendaciones con el que trata de ayudar a padres, menores y educadores INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 3 septiembre 2018, 12:13

'Te enseño a vivir con asma' es una guía de información para padres, niños y educadores que cuenta con recomendaciones sobre el auto cuidado en relación al asma infantil.

Un material de gran valor tanto para los propios profesionales de la salud como para las familias y que ha elaborado la enfermera de Pediatría María Belén Hidalgo, quien señala que comenzó a interesarse por el asma infantil a raíz de que «en 2010 se abre la consulta de acto único de Neumología Pediátrica». El procedimiento de acto único consiste en que el paciente que llega a consulta se marcha con todas las pruebas necesarias realizadas en el mismo día, con diagnóstico y tratamiento.

En este sentido, María Belén Hidalgo fue la enfermera encargada de empezar ese proceso. «Estuve en la consulta un tiempo y por circunstancias personales volví a la planta de Pediatría que es donde estaba en un principio», explica Hidalgo, quien añade que fue entonces cuando se dio cuenta de que no disponían de un documento al que poder recurrir para consultar o enseñar a los pacientes que ingresan con esa patología. «Hay muchas cosas sobre ese tema, pero te tienes que poner a buscar en diferentes fuentes porque no hay un documento único. A raíz de ahí empecé a darle vueltas a la idea de elaborar un documento propio del centro donde dejar reflejado los aspectos más importantes que necesitamos a la hora de atender a esos pacientes».

Impacto en la infancia

Así surgió 'Te enseño a vivir con asma', un documento con el que se trata de educar al paciente. «El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia en los países desarrollados y tenemos más del 50% de los pacientes que no la tienen controlada, presentan muchas crisis, con lo que implica visitas a urgencias, ingresos, falta al colegio, toda la repercusión para la familia y la sociedad», explica María Belén.

De esta manera, el objetivo es que la educación sea un aspecto principal en el asma, igual que en la diabetes, ya que quienes la sufren tienen que ser los que se hagan responsables de su salud, saber seguir los tratamientos y saber manejar su enfermedad.

Es por ello que a través de esta guía se explica al paciente cómo tiene que actuar, primero para evitar que se produzcan crisis y, si se diera una crisis, que sepa cómo tiene que actuar en ese momento, «porque hay momentos en que el paciente no tiene síntomas, pero no significa que esté curado. Sigue con una inflamación a nivel respiratorio y necesita un tratamiento de base y muchas veces lo abandonan porque como no tienen síntomas piensan que están bien y luego llegan las crisis».

Combatir el abandono

Hay otros muchos que cuando llega la crisis no saben cómo actuar. Y es que como indica la autora de esta guía, que es también quien ha elaborado todas las ilustraciones del libro, «las dos causas principales de fracaso o de no tener controlada la enfermedad son por una parte el abandono o falta de adherencia al tratamiento y por otra parte no saber manejar los dispositivos de inhalación, ya que el tratamiento se basa principalmente en terapia inhalatoria y hay muchos pacientes y familias que no saben cómo aplicarlo».

Desde que se publicó en el mes de junio, se ha presentado ya a familias que tienen en casa enfermos de asma, ya que en el caso de los niños, es la familia la que tiene que saberlo administrar y sellarlo.

De eta manera, la guía es básicamente para la familia, pero también sirve para el profesional, sobre todo al de nueva incorporación.

«La idea inicial es que cuando ingresa un paciente con asma o acuda a la consulta de Neumología se facilite la información para que pueda consultarlo a través de la web del Hospital de Poniente», explicó María Belén, quien añadió que «se han elaborado unos trípticos con la información más general y que más les puede interesar y con un enlace web».

Cómo detectar si existe un caso de asma infantil en casa

«Cuando el niño es pequeño existe lo que se conoce como asma del lactante, hiperreactividad bronquial, la bronquitis de repetición, que cuando tiene 3 o 6 años puede desaparecer», señala María Belén Hidalgo, autora de 'Te enseño a vivir con asma'.

Saber si desaparecerá o no cuando se llegue a esa edad es difícil de saber. No obstante y como indica María Belén «si hay antecedentes familiares de asma de primer grado sobre todo, antecedentes de dermatitis atópica, de alergias alimentarias, rinitis, son una serie de datos que nos dicen que puede que luego desarrolle asma cuando sea más grande. Además cuando el asma aparece después de los dos años también es probable que continúe siéndolo».

Escuela de Asma

En el Hospital de Poniente el número de nuevos casos diagnosticados de asma infantil en lo que llevamos de 2018 es de un centenar, mientras que en 2017 fueron 146, en total, unas cifras que son similares al del resto de la provincia y de Andalucía.

En esta línea, el Hospital de Poniente cuenta con una Escuela de Asma desde hace un par de años. Un espacio de encuentro entre personas que padecen esta enfermedad y donde se produce una retroalimentación entre profesionales y familia. Con una periodicidad semestral o incluso anual, se reúnen los pacientes y comparten dudas, experiencias y situaciones vividas.

En esta línea, la Escuela de Asma cuenta con la asistencia de profesionales del Hospital de Poniente pero es una personas con asma de la propia provincia, que ha recibido una formación específica para ello, la que conduce las sesiones.