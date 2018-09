El Hospital de Poniente se convierte en cuna de literatos Entre los profesionales de la salud que trabajan en este centro hospitalario los hay que ya han publicado varias novelas como Paco Cañabate y María Esther García Collado INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 17 septiembre 2018, 19:17

Son muchos los amantes a la lectura a los que en un momento u otro de su vida les ha picado el gusanillo de escribir, pero son pocos los que terminan llevando su proyecto a buen puerto e incluso publicando sus obras.

Este no es el caso de Paco Cañabate y de María Esther García Collado que ya llevan publicados varios libros. De forma muy diferente, ambos han conseguido mostrar al mundo su habilidad con la pluma, y la creatividad y la imaginación que rebosan sus historias. Estos dos profesionales sanitarios son dos ejemplos de los varios que hay en el Hospital de Poniente y que demuestran que este centro sanitario también es cuna de literatos.

«Yo siempre he sido un lector empedernido, me encanta leer desde siempre y siempre tengo tres o cuatro libros empezados, explica Paco Cañabate, para quien la literatura se convierte en un maravilloso vehículo que «te transporta y te permite alcanzar otras vidas y otras realidades».

Fue desde ese amor por la lectura como surgió su pasión por la escritura. Confiesa que siempre ha escrito, desde muy pequeño, e incluso aún conserva cosas escritas de su infancia que guarda su madre, pero nunca pensó en publicar. «Nunca escribí para publicar lo que pasa es que las circunstancias de la vida y el azar ponen en manos de ciertas personas cosas que has escrito y de esa manera llegó un momento en el que me propusieron publicarlas», ya a edad adulta.

Su primer libro salió a la luz en 1998 «y fue por un editor que leyó un par de relatos míos, se quedó enganchado, me dijo que eran muy buenos y que si tenía más me hacían un libro», explica Cañabate a quien aquella propuesta le pareció entonces una locura. «Yo escribía para mí, pero al final caí en la tentación y le mandé varias cosas. Salió el libro y la sorpresa es que fue un best seller, se agotó la primera edición y se hizo una segunda edición, después otra... y funcionó muy bien durante aquel año en Almería».

Cañabate se considera un tipo afortunado «porque mi editorial sigue siendo la misma aunque he tenido oportunidad de cambiar a editoriales grandes, pero no lo he hecho porque no vivo de eso y me gustan mucho los amigos.

Ocho títulos publicados

Ahora sus libros se distribuyen a nivel nacional y también en México y en otros países, «con lo cual algún libro incluso creo que lo han traducido, por lo que no me puedo quejar». Cañabate tiene ya ocho volúmenes publicados, entre novelas y relatos, el último de ellos publicado en Navidad bajo el título 'La posibilidad de La Pantera'.

«Intento hacer un trabajo de ficción puro. De hecho, la última serie de tres libros se desarrolla en un entorno de un futuro un poco diptópico, bastante cercano, en el que la realidad se ha transformado completamente», explica Cañabate, quien define su estilo literario entre la ficción fantástica con una parte de misterio, intriga y sorpresa. «Las ideas surgen solas, yo ni siquiera sé que surgen. Es algo que me supera, es como un árbol que crece y del que yo solo me encargo de podar algunas ramas y dejar que otras crezcan, con lo que yo termino siendo el primer sorprendido de lo que acabo escribiendo».

Pese a que le encanta escribir, le dedica todo el tiempo que puede y sus libros están funcionando bien, Cañabate se confiesa como un profesional de la medicina muy vocacional y me encanta, «por lo que esto es una lucha entre dos vocaciones muy potentes» y cuenta como curiosidad que siempre lleva en su mochila una libreta y un bolígrafo y si hace falta hasta se para en la cuneta de la carretera, en la puerta del hospital o en cualquier sitio donde puede para escribir las ideas que le surgen y que no se pierdan en el tiempo.

María Esther García Collado no ha tenido tanta suerte a la hora de publicar sus obras, son auto editadas, pero eso no le ha privado ni disuadido de hacerlo.

Señala que empezó a escribir bastante tarde, porque aunque le ha encantado leer desde niña y su asignatura preferida siempre había sido lengua, sobre todo por la gramática y la ortografía, hasta hace poco no se atrevió a sentarse ante un folio en blanco a escribir una historia de autoría propia.

Apuesta por la auto edición

Su primera obra la escribió con 31 años y se titula 'La joven que perdió su estrella', sin embargo ese primer título no lo publicó. «Estaba de baja por maternidad, me surgió una idea muy básica y a partir de ahí todas las noches me ponía a escribir y cuando me quise dar cuenta lo había terminado», explica Esther Collado, quien añade que «lo mandé a unas cuantas editoriales, me empecé a informar por Internet del tema de la auto edición, concursos literarios... Finalmente lo mandé a varias editoriales, pero es un mundo muy complicado y no tuve suerte».

En ese momento y ante la falta de respuesta decidió parar y comenzó a escribir el segundo, que fue 'La entropía de las olas' y este libro lo editó en Amazon, primero en ebook y después en formato de papel el año pasado.

«La verdad es que fue bastante bien para lo que puede suponer para una persona que no tiene una editorial detrás, que lo muevo yo sola, que apenas tengo tiempo, porque el trabajo y la familia ocupan mucho tiempo», explica Esther, quien añade que le gustaría poder escribir mucho más «pero no tengo tiempo para ello o para poder dedicarme a promocionarlos».

Actualmente está escribiendo la tercera novela y pensando seguir el mismo camino con la primera que con la segunda en cuanto a la auto edición. A partir de ahí es la búsqueda de su camino. Después de escribir esa primera novela me abrí un blog y ahora escribo mucho, relatos...».

La entropía de las olas trata de una chica que termina sus estudios y vuelve a su pueblo, para retomar su vida con sus amigas, su novio de siempre y cuando llega al pueblo comienzan a suceder actos vandálicos relacionados en cierta manera con ella, que no se sabe de dónde vienen. «La historia tiene un poco de intriga, suspense, su parte de amor, su parte de conocer a las personas, habla mucho de sentimientos».