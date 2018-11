The Hole Zero ¿qué te espera cuando entras en el agujero? El mayor espectáculo de cabaret aterriza en Almería. Si te fascinó The Hole y The Hole 2, conoce ahora cómo empezó todo con The Hole Zero IDEAL Martes, 27 noviembre 2018, 16:37

El mayor espectáculo de cabaret aterriza en Almería. Si te fascinó The Hole y The Hole 2, conoce ahora cómo empezó todo con The Hole Zero. Porque antes de entrar en el agujero, alguien tuvo que abrirlo. Solo Oferplan IDEAL Almería tienes las entradas con mayor descuento. ¡Aprovéchate!

Bajo la carpa de The Hole Zero te espera un gran show que recrea un club con números de circo, burlesque, cabaret, música y humor, mucho humor. Oferplan te ofrece entradas exclusivas a precios irresistibles para que vivas esta experiencia.

The Hole Zero es un espectáculo canalla que no te deja indiferente. Desde su origen con The Hole y The Hole 2 ha revolucionado la cartelera nacional. Su fama traspaso fronteras y después de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga llega a Almería.

En el universo The Hole te adentras en las fiestas disco del mítico Studio 54 de finales de los 70 y 80, concretamente en la Nochevieja de 1979. Artistas de todo el mundo integran el elenco de este show que no te puedes perder.

Con Oferplan obtendrás descuentos exclusivos:

• Opción 1: 1 entrada en ZONA A1 para The Hole Zero, viernes 7, 22:30 h, por 23.40 € en vez de 36 €

• Opción 2: 1 entrada en ZONA B1 para The Hole Zero, viernes 7, 22:30 h, por 17,55 € en vez de 27€

• Opción 3: 1 entrada en ZONA C para The Hole Zero, viernes 7, 22:30 h, por 23.40 € en vez de 36 €