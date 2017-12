Ana Hidalgo y Pedro Fernández participan en un 'stage' en la NASA Por la izquierda, Ana Hidalgo y Pedro Fernández, estudiantes del Sek Alborán, junto a otros estudiantes españoles. / IDEAL Estos dos alumnos del colegio Sek Alborán ya están eligiendo universidad en EE UU para estudiar ingeniería aeroespacial INMACULADA ACIÉN EL EJIDO Sábado, 9 diciembre 2017, 00:49

Un universo de oportunidades es el que se le dibuja por delante a Ana Hidalgo y Pedro Fernández, dos estudiantes del colegio Sek Alborán de El Ejido, que han vivido recientemente una experiencia única, participar en un 'stage' en la NASA y profundizar en un mundo nuevo.

Dos jóvenes que tienen muy claro su futuro: estudiar ingeniería aeroespacial en EE UU.

Estos dos jóvenes estudiantes de Bachillerato fueron escogidos para participar hace un par de semanas y durante 10 días en el II NASA Stage para International Schools celebrado dentro de las instalaciones del Space Center de la NASA, en Houston (Texas).

Experiencia única

«Ha sido una experiencia única, mucho mejor de lo que esperaba. Nos hemos sentido mini profesionales y para mí ha significado un acercamiento a mi futuro», explica Ana Hidalgo, quien añade que este viaje le ha servido para confirmar que quiere estudiar ingeniería aeroespacial. «Siempre me ha llamado la atención el espacio, algo desconocido y las ciencias siempre me han gustado. Sabía que quería hacer una ingeniería pero no cual y hace dos años descubrí la aeroespacial que lo une todo y me decidí».

El caso de Pedro Fernández también es similar. «Para mi este viaje ha significado conseguir la seguridad sobre lo que me quiero dedicar. Verlo de cerca y cómo trabajan en realidad ha reforzado la idea de ser ingeniero aeroespacial». En su caso la decisión la adoptó el curso pasado. «Nos dijeron que teníamos que ir decidiendo lo que queríamos estudiar. Siempre me han gustado la física y las matemáticas, a parte de que me interesaba el espacio y construir motores». Ese es uno de los motivos de que fueran precisamente estos dos jóvenes los escogidos para vivir esa experiencia única, a parte de contar con un gran currículo y buenas notas, aspectos que también se valoraban, para escoger entre todos los colegios Sek de España a los 14 jóvenes que participarían en esta misión.

Durante cinco intensos días la NASA fue su centro de operaciones. Participaron en una competición entre grupos, que les obligó a superar diversas pruebas y retos, ayudados por ingenieros y astronautas del Space Center.

Además, tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos sobre Biología, Matemáticas, Física, Química y Robótica, utilizando la creatividad como nexo de unión, es decir habilidades Steam mediante metodologías Learning by Doing en un enorme MakerSpace.

Sobrevivir en Marte

«La misión consistía en un viaje a Marte y cómo sobrevivir durante unos 6 meses allí y todas las pruebas iban en esa línea, luego teníamos que presentarles los resultados a un grupo de ingenieros», señala Ana Hidalgo, quien añade que tuvieron que diseñar un cohete, «escudos que resistieran el frío y el calor, diseñar un hábitat e incluso un robot y lo probamos en un simulador de Marte, entre otros».

Unas actividades que se mezclaron con otros momentos más relajados como «visitas exclusivas que nos permitieron ver incluso cómo entrenaban los astronautas bajo agua, además de todas las instalaciones, lo que además me sorprendió porque nos permitieron ver incluso más allá de lo que dejaban ver a los turistas».

El último día fue el de la entrega de premios a los distintos grupos. «El equipo de Ana fue el primero de la general. Mi equipo ganó dos premios por dos de los proyectos, uno fue por hacer una cápsula criogénica que aislara de las bajas temperaturas exteriores y el otro fue por crear un hábitat para vivir en Marte», señala Pedro Hidalgo.

Como actividades complementarias, la expedición ha visitado algunos de los lugares más emblemáticos de Houston o lugares históricos del nacimiento de Texas y Estados Unidos, como la ciudad de San Antonio.

El viaje se completó con una visita a la ciudad de Galveston (en el sur de Texas).