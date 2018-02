La Guardia Civil localiza en El Ejido más de 850 plantas de marihuana Vista exterior de la sede de los Juzgados de El Ejido. / IDEAL La operación 'Cuco' se salda con la detención de dos personas acusadas de un delito contra la salud pública A. MALDONADO El Ejido Martes, 13 febrero 2018, 15:04

Durante la mañana del pasado día 9, y dentro de la fase de explotación de la operación 'Cuco', agentes de la Guardia Civil de Almería, llevaron a cabo la detención de H. C. C., de 40 años y M. C. C., de 43, ambos vecinos de la localidad de El Ejido, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

De la misma forma, durante el desarrollo de la operación, la Guardia Civil detuvo a J. C. C., de 39 años, vecino de El Ejido, al que le constaban dos requisitorias en vigor de búsqueda y detención.

La operación 'Cuco' se inicia como resultado del análisis de la información obtenida recientemente en la denominada operación 'Manolica', en la que la Guardia Civil, en colaboración con técnicos de la compañía eléctrica Endesa, agentes de la Policía Local de El Ejido y operarios del Ayuntamiento de El Ejido, desmantelaron más de 65 enganches ilegales a la red eléctrica en el paraje conocido como 'Pozo de la tía Manolica', en la barriada de Matagorda-El Ejido, a la vez que se incautaron 1.274 plantas de marihuana, e investigaron 5 personas en relación a estas plantas.

En esta ocasión, y durante el desarrollo de la operación 'Cuco', la Guardia Civil ha desmantelado otras dos plantaciones de marihuana, incautándose de 855 plantas, y detenido a dos personas responsables de ambas plantaciones.

Dicha operación va dirigida a la lucha contra los enganches ilegales a la red eléctrica, actividad relacionada directamente con el cultico de marihuana, lo que provoca distintos cortes de suministro a los vecinos de la zona, en esta ocasión en Matagorda-El Ejido.

Tras el análisis de la distinta información obtenida en la zona en este sentido, así como el visionado de los fotogramas obtenidos por el helicóptero de la Guardia Civil, los agentes detectan dos estructuras de obra, cuyo techo está cerrado por plástico, tipo invernadero, las cuales podrían albergar diferentes plantaciones de marihuana, por lo que se inicia la investigación.

Una vez confirmada la existencia de estas plantaciones, la Guardia Civil inicia la fase de explotación la mañana del pasado día 9, trasladándose al lugar, donde una vez allí, destaca el fuerte olor característico de la marihuana procedente del interior de ambas estructuras, llevando a cabo la inspección ocular del interior de las dos ubicaciones.

En la primera de las estructuras, los agentes comprueban que la misma está dividida en dos almacenes, donde encuentran 160 plantas de marihuana y 505 respectivamente, llevando a cabo la detención de H. C. C. como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Ya en la segunda estructura, los agentes localizan un total de 190 plantas de marihuana, llevando a cabo la detención de M. C. C. como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Durante el desarrollo de las diferentes indagaciones realizadas por la zona, los agentes identifican a J. C. C., comprobando como el mismo cuenta con dos requisitorias en vigor, una procedente del Juzgado de Instrucción nº 4 de El Ejido, y otra del Juzgado de lo Penal nº 2 de Almería, de búsqueda y detención, por lo que es detenido por la Guardia Civil.