El IES Francisco Montoya arranca el año sin conserje El pasado 12 de diciembre tuvo lugar la primera concentración del AMPAante las puertas del centro. / Ideal El AMPAde este centro educativo prepara nuevas movilizaciones tras llevar desde septiembre sin conserje para el edificio en el que se imparte Formación Profesional INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 9 enero 2018, 10:23

El AMPAdel Instituto de Educación Secundaria (IES)Francisco Montoya de Las Norias prepara ya nuevas movilizaciones con las que presionar a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que asigne ya un conserje para el edificio en el que se imparte Formación Profesional, que lleva desatendido desde que arrancara el curso académico y para solicitar asimismo que se asigne un conserje definitivo al edificio principal de este centro educativo, en el que se imparte Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Sacar a los niños de las aulas

En este sentido, Rafael Barranco, presidente del AMPA del IESFrancisco Montoya, explica que esta semana se reunirá la junta directiva para determinar la fecha en la que se llevará a cabo una nueva movilización a las puertas del centro, que será antes de que acabe enero y en la que ya participarán también los alumnos, de manera que entrarán al centro más tarde de su hora habitual para mostrar su enfado y malestar por una situación que es insostenible «desde hace demasiados meses».

La esperanza de los padres y los alumnos era volver de las vacaciones navideñas con la buena noticia de la incorporación de, al menos, un nuevo conserje, pero la realidad en la mañana de ayer no fue esa.

Fueron los propios profesores los que un día más tuvieron que abrir las puertas de las instalaciones que se ubican en la calle Maleno, número 15 y llevar a cabo las distintas tareas que habitualmente ejerce el conserje.

Así, Rafael Barranco explica que continúan sin respuesta a las instancias que han presentado hasta el momento en la delegación provincial de Educación, en Almería, por lo que «nos vemos obligados a continuar con las movilizaciones. La próxima será a la hora a la que los alumnos entran al centro y en ella participarán también los estudiantes, que entrarán más tarde a clase», al tiempo que adelanta que «será una medida que continuaremos llevando a cabo de manera periódica hasta que nos den una solución a esta situación y también continuaremos transmitiendo nuestro malestar a Educación a través de instancias en registro hasta obtener respuesta».

El IESFrancisco Montoya tiene la peculiaridad de disponer de dos edificios separados entre sí por más de dos kilómetros de distancia, por lo que requiere de dos conserjes, uno para cada instalación, ya que entre ambas instalaciones son más de 550 los alumnos que reciben clase diariamente.

El pasado verano se jubiló el conserje de uno de los dos edificios y el pasado mes de diciembre se jubiló el otro. En diciembre Educación derivó un conserje de manera provisional al centro, que aún así continúa teniendo déficit de uno, a lo que se suma la preocupación de los padres de que disponer de un conserje provisional puede suponer que «en cualquier momento lo cambien de destino», indica Rafael Barranco.

Falta de previsión

El problema que se le venía encima a este centro educativo de Las Norias era algo que se venía anunciando desde hace mucho tiempo, puesto que no se trata de un acontecimiento sobrevenido como una baja, sino de dos jubilaciones con las que ya se debía de contar desde la Consejería de Educación.

En este sentido, el presidente del AMPA La Noria de este centro educativo recuerda que ya se reunieron el pasado verano con «la Delegación de Educación y ya les informamos del problema que se nos venía encima, pero nos dijeron que eran conscientes y de que pondrían solución.

Tras tres meses desde el inicio de curso y sin obtener respuesta a cuándo dispondrían de conserje el pasado 5 de diciembre, el AMPA preparó un escrito y lo registró en la Delegación de Educación en Almería «mostrando nuestro malestar por la situación y por cómo se ha gestionado y transmitimos también que nos concentraríamos el día 12 ante las puertas del centro».

Una medida que desde el AMPAesperaban que surtiera efecto y que finalmente su petición fuera atendida. Con ese deseo y con esa esperanza se marcharon de vacaciones de Navidad. En el primer día de este segundo trimestre, no encontraron respuesta. Continúa un conserje provisional que se ha asignado desde el centro al edificio principal en el que se imparte ESOy Bachillerato por ser el que más estudiantes aglutina, pero el centro de la calle Maleno, número 15 continúa sin contar con ese profesional necesario.

«Nos hemos encontrado más de una vez que algún chico llega tarde porque tiene médico o cualquier asunto, o que una madre va a recoger a un niño para ir al médico y ha tenido que perder la consulta porque no ha podido acceder al centro ya que no hay nadie que le abra la puerta. Y esta situación no se puede tolerar más tiempo», hace hincapié el presidente del AMPA La Noria, quien se pregunta cómo es posible que se tarden más de cuatro meses en cubrir una baja, dejando a un centro educativo en una situación tan precaria.

Es por ello, que desde el AMPAno cejarán en su lucha y continuarán haciendo ruido para que se escuche su voz.