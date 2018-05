«El flamenco es eterno como el jazz» José Mercé llega esta tarde al auditorio de El Ejido con Mercé Sinfónico. La voz de José Mercé llega esta tarde al municipio con Mercé Sinfónico como uno de los platos fuertes del 41 Festival de Teatro que arrancó el viernes INMACULADA ACIÉN El Ejido Domingo, 20 mayo 2018, 13:17

José Mercé, máximo representante del flamenco más vanguardista, subirá a las tablas del teatro auditorio esta tarde a las 20.30 horas para ofrecer un espectáculo musical de casi hora y media, después de cosechar grandes críticas por los escenarios que ha pasado hasta el momento.

El espectáculo Mercé Sinfónico puede considerarse como una puesta de largo del repertorio del cantaor jerezano, con unas adaptaciones de las composiciones que han marcado la extensa carrera de Mercé, llevadas al terreno de lo clásico.

Arropado por Juan Paulo Gómez, arreglista de los temas y director titular de Partiture Philarmonic Orchestra, este mágico espectáculo vuelve a colocar a José Mercé en la vanguardia del cante jondo y la gran canción popular andaluza contemporánea.

–Arranca el Festival de Teatro este fin de semana y lo hace con un plato fuerte como es Mercé Sinfónico. ¿Qué se van a encontrar los espectadores que acudan el domingo a ver su espectáculo?

–Un José Mercé sinfónico con todos sus grandes éxitos y me siento con muchas ganas de que llegue esta tarde para estar en ese escenario.

–El flamenco es un arte libre y una orquesta es algo como más medido. ¿Cómo se mezcla el flamenco con una orquesta?

–No es sencillo, porque somos 40 personas sobre el escenario. Llevarlo a cabo, conjuntarlo y que yo me sienta libre cantando es difícil, pero creo que lo hemos conseguido. Al final se escriben en el pentagrama todos los grandes éxitos de José Mercé y se le dedican muchas horas de ensayo.

Como decía el genio de Manolo Caracol, «los músicos detrás de mi». La verdad es que hemos intentado que ambos géneros estemos lo más en su sitio posible y creo que lo hemos conseguido. Además es gente joven a la que le gusta el flamenco y que conocen el ritmo y el soniquete. Hay cosas en las que no se debe ser tan Pitágoras. Siempre digo que en el flamenco cuatro y cuatro no son ocho, sino que pueden ser siete y medio y sigues dentro del compás.

–¿Cuesta más esta fusión que con otros estilos musicales que ya ha tocado como el blues o el pop?

–Creo que todo lo que se hace con alma y corazón está bien. La música es un idioma con el que nos entendemos todos. Para todo lo que sea música de raíz solo hay que tener alma y corazón, el resto sobran.

–¿Cómo nace este proyecto?

–Nace en Jaén con una Sinfónica que tienen de gente muy joven y que les da por coger mi carrera y hacerme una especie de homenaje y yo estoy encantado de poder hacerlo. Lo hemos llevado ya a muchas ciudades, estamos teniendo mucho éxito y tenemos un verano cargado de Mercé Sinfónico.

–¿Se lo pensó dos veces cuando se lo propusieron?

–Realmente lo primero que hice fue irme a Jaén y ver lo que habían montado, escucharlo y verlo, y me pareció una maravilla. Vi a la gente con tanta ilusión y ganas que me encantó. Los días de ensayo allí fueron una maravilla.

–Tras el espectáculo de esta tarde le entregarán una butaca de honor. ¿Cómo recibe este reconocimiento?

–Para mi es una maravilla recibir ese reconocimiento y esa butaca de honor como ya la tiene Concha Velasco o Montserrat Caballé, grandes artistas, y que se me haga eso estoy como loco por llegar y verla. Me llega al alma y al corazón.

–Conoce bastante bien Almería, ¿cómo ve la aportación de esta provincia al arte flamenco?

–Lo veo de maravilla. Yo siempre digo que me siento un almeriense más.Tengo grandes amigos allí. Se me da a conocer en Andalucía a través de la Peña El Taranto donde hoy puedo decir que me considero un socio más de esa peña. He recibido el Taranto de Oro y somos solo tres o cuatro los elegidos que tenemos ese trofeo, además del Trofeo Lucas López. En Almería tengo muchas vivencias y grandes amigos. La verdad es que yo siendo de Jerez de la Frontera, me siento un almeriense más.

–¿Cómo está de salud el flamenco en general?

–Yo creo que tiene buena salud y que tiene gente joven muy buena. Creo que la música de raíz nunca está de moda, pero el flamenco es eterno como el jazz. No estarán de moda pero siempre estarán.

–De cara al público, ¿se tiene que reinventar el flamenco para llegar al público joven?

–Reinventar no porque en el flamenco está todo hecho. Hay una base y una raíz muy importante. Innovar y reinventar me parece muy difícil, pero sí que cada uno busque su personalidad. En flamenco está todo hecho. Existe mucha fusión y mucho mestizaje, pero creo que va siendo hora de buscar otra vez la raíz y los cimientos y empezar otra vez a hacer discos de flamenco, porque parece que cuando cantas por soleás o seguidillas en España la gente no se siente muy orgullosa de ello y es una pena.

–Sin embargo, fuera sí se aprecia.

–Muchísimo, no te puedes hacer una idea cuando salimos de España el respeto que se le tiene al flamenco y es lo que quieren escuchar.

–De hecho Mercé Sinfónico también saldrá de España.

–Sí, tras la gira por España haremos Europa y América.

–¿Y nuevos proyectos?

–Pues estamos grabando con Tomatito un disco muy flamenco. Saldrá en octubre e iniciaremos gira en noviembre. Afortunadamente hay proyectos nuevos y eso me anima a seguir. A estas alturas de mi carrera seguir viendo cómo se llenan los teatros me llena de satisfacción y me rompe el alma. Me encanta.

–Lleva muchos años de carrera a su espalda, pero también son muchos los que quedan.

–Afortunadamente sí. Creo que estoy en un momento de mi carrera muy dulce, donde disfruto mucho en el escenario y me lo paso muy bien.

–¿Qué proyecto le gustaría hacer y al que aún no se ha lanzado?

–Creo que hay muchos, pero lo más importante es que vayan surgiendo. Eso es lo bonito, no forzarlos, sino aprovechar cuando surgen. Vivo el día a día.

–Pues ya solo nos queda disfrutar de un espectáculo que está generando grandes críticas.

–Eso espero y desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo muy flamenco a todo El Ejido y a toda la tierra almeriense.