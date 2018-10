«Hace falta ayudar a los recicladores para tener un punto de acopio de los residuos plásticos» Francisco Góngora, alcalde El Ejido Ejido, en su despacho en el Ayuntamiento de El Ejido. / I.A. El alcalde afirma que en materia de agua no se puede renunciar a traer agua de cuencas excedentarias como la Béznar y Rules INMACULADA ACIÉN EL EJIDO Lunes, 22 octubre 2018, 01:52

El sector hortofrutícola, motor económico de la provincia de Almería y fuente de riqueza del municipio de El Ejido, afronta a partir de mañana una nueva cita con Fruit Attraction, feria de referencia para el sector. En El Ejido, además, son varios los temas importantes para dibujar un futuro próspero para el sector. De agricultura y de otros temas habla IDEAL con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

-Mañana arranca Fruit Attraction, la segunda feria más importante a nivel europeo para el sector hortofrutícola y, por ende, para nuestro municipio

-No sabría decir si la primera o la segunda. Berlín y Madrid van de la mano y para el municipio esta fecha es casi más interesante. Está toda la producción y distribución a nivel mundial con lo que El Ejido y la provincia de Almería tienen un protagonismo especial. Por la fecha y volumen de negocio que allí se mueve para nuestras empresas es muy interesante, porque fidelizan a sus clientes y aprovechan para verlos y concentrar las visitas, si no significaría un periplo por media Europa ahora al inicio de la campaña. Y, en segundo lugar, porque también se captan nuevos clientes, potenciales.

Este año vamos a tener presencia también con la planta ornamental, la cual para El Ejido también es importante. Vamos a estar todas las instituciones allí apoyando y el Ayuntamiento de El Ejido el primero, y aprovecharemos para estar con el sector, para ver 'qué se cuece en la feria' y a nivel institucional tener contactos con el resto de instituciones.

-El campo tiene un problema grave con los residuos plásticos. Parece que la Junta va a poner en marcha un plan para solucionar el problema ¿será suficiente?

-No. El consejero ha dicho que se van a limpiar los cauces públicos y también parcelas privadas y yo tengo mis dudas, espero que sea así. Los trabajos creo que van muy lentos. Aún no hemos visto nada en el municipio de El Ejido.

Lo que hace falta es ayudar a los recicladores para tener un punto de acopio hasta que a través de la modificación que se está haciendo en el Plan General puedan tener ya un lugar definitivo. Ahí sí creo que hace falta la colaboración de la Junta de Andalucía. En el caso de que la iniciativa privada no de una solución, dice el Reglamento de Residuos de Andalucía y la Ley de Residuos que la administración competente, que es la Junta de Andalucía, podrá, y yo diría deberá, constituirse en órgano gestor y tratar de gestionar esos residuos que es lo que echamos en falta. Esa implicación es absolutamente imprescindible.

-Y ¿con el problema del agua qué hacemos?

-Ese es otro tema que me preocupa. Frente all problema del agua es reutilizar, seguir optimizando, en lo cual nadie nos puede tachar de que no hemos hecho los deberes; utilizar la masa de agua del acuífero superior que no se está usando y está generando problemas; gua desalada y también trasvases. No podemos renunciar a los trasvases.

Benínar podría estar aportando bastante más si se reparara la falla que tiene ese embalse y las filtraciones, que tienen un coste aproximado de seis millones de euros, pero es interesante hacerlo, y también tenemos Béznar y Rules que tienen una capacidad de más de 200 hectómetros cúbicos y que aún con todos los desarrollos futuros de toda la costa granadina y valle de Lecrín estaría habiendo un excedente de más de 50 hectómetros cúbicos. Ahí es donde creo que El Ejido y la comarca del Poniente, que ha sido muy solidaria, también debe recibir algún tipo de contraprestación, a cambio de lo que se ha traducido en una sobre explotación de los acuíferos.

-Otro problema acuciante es el de los restos vegetales ¿en qué punto está el proyecto de Frutilados del Poniente?

-Va a empezar ya la ejecución de la obra en estos días y vamos a ver si da tiempo que para la campaña de primavera pudiera estar ya en funcionamiento.

Pero, además, se ha mejorado el proceso de compostaje, aunque las plantas que tenemos están saturadas cuando hay que hacer cambio de cultivo. Y hay una iniciativa de Ence, que pretende generar energía eléctrica con los restos vegetales. Ya tiene los proyectos presentados en Medio Ambiente y se están tramitando. Es una inversión muy importante, y ahondaría en la economía circular. Si las cosas van bien podría estar en funcionamiento en un par de años. Eso acabaría con todo el tema de olores, lixiviados, filtraciones...

Con lo cual, con nuestros restos vegetales terminaríamos con plásticos reciclándolos, con matas alimentando en parte a ganado y también generando energía eléctrica, con lo cual tendríamos una economía circular en todo lo que tiene que ver con los restos vegetales.

-¿Ha mejorado la seguridad en el campo?

-Sigue habiendo déficit. Hay zonas que han apostado por la seguridad privada. Yo ya he reclamado en muchísimas ocasiones que se cubran las plantillas de Policía Nacional y, en este caso, de Guardia Civil, que es la que atiende al campo. Policía Nacional cubre el núcleo de El Ejido, Pampanico y Santa María del Águila y todo el resto del término es de Guardia Civil. Hay no solo que cubrir todo el catálogo de puestos de trabajo, sino que hay que incrementar y considerablemente el número de efectivos. Hay una buena colaboración entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Se trata de optimizar a nivel de seguridad todos los recursos de los que disponemos, pero es necesario incrementar la plantilla.

Es verdad que no ha habido un repunte en inseguridad en el campo, pero siempre hay elementos de inseguridad. Los grupos Roca han dado un buen resultado y la Guardia Civil está trabajando muy bien, pero necesitan más efectivos.

-Almería será finalmente Capital Española de la Gastronomía 2019. ¿Se llegará a un acuerdo con la capital para aprovechar ese hecho para promocionar la marca El Ejido Gourmet?

-Sin lugar a dudas, pero no hará falta ni llegar a un acuerdo para ello. Creo que ha sido una magnífica iniciativa por parte del Ayuntamiento de Almería, que ha sabido tener la visión necesaria como para plantearlo. Segundo, creo que han trabajado muy bien los recursos y la participación, y han sabido convencer. Eso nos va a beneficiar a toda la provincia porque al final ya no es solo un incentivo gastronómico, sino que además es turístico y se ponen en valor nuestras frutas y hortalizas, inexcusablemente.