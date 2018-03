El Ejido se suma al dolor por la pérdida de Gabriel Cruz con tres minutos de silencio y tres días de luto oficial La Plaza Mayor acogió este acto que se llevó a cabo a las doce la mañana. / I. A. Decenas de personas se congregaron en la Plaza Mayor para mandar su apoyo a la familia del menor con un silencio que acabó con un sonor aplauso para este pequeño pescaito INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 12 marzo 2018, 13:23

Tras conocer la triste y trágica noticia de la aparición ayer del cuerpo del pequeño Gabriel Cruz, esta mañana se llevó a cabo una reunión de la Junta de Gobierno Local y de posteriormente de la Junta de Portavoces para acordar una concentración a las 12 en la Plaza Mayor de El Ejido.

Un acto en el que participaron todos los grupos municipales y en el que tras la lectura de un manifiesto de apoyo a los padres y familiares del pequeño se guardaron tres minutos de silencio que acabaron con un sonoro aplauso por ese pequeño pescaito que se ha marchado.

El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Tres días durante los que las banderas de todos los edificios públicos ondearán a media asta, y durante los que de esta manera se han suspendido todos los actos oficiales.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, leyó antes de guardar los tres minutos de silencio un comunicado en el que manifestó que "en nombre de la ciudad de El Ejido y de todos los grupos políticos representados en nuestra corporación municipal quiero dirigir estas palabras de apoyo y condolencia a la familia del pequeño Gabriel Cruz en un día triste, marcado por la tragedia, la pena y la impotencia de toda una sociedad. Noticias como la de ayer encogen el corazón a cualquier ser humano de bien. Ese sentimiento está presente en esta ciudad y en la corporación municipal que la representa, afectada igualmente por los tristes acontecimientos.

Así Góngora transmitió que "hoy quiero, como alcalde de todos los ejidenses, trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Gabriel, lo hacemos aún sabiendo que no hay palabras para describir el profundo dolor que están sintiendo esos padres ante la cruel pérdida de su hijo. Con este sencillo y humilde acto, los ejidenses queremos estar de forma simbólica al lado de la familia del pequeño Gabriel en estos momentos tan difíciles. Queremos desde esta ciudad del Poniente insuflar parte de esa fuerza que van a necesitar para seguir adelante, así como guardar la memoria de ese hijo al que le quedaba tantísimo por hacer. Comprendemos que no haya razones que nos lleven a entender cómo alguien puede arrebatar la vida de un niño indefenso y pequeño como éste pero ello no nos debe impedir que sigamos adelante confiando en la justicia y dejando actuar, como lo hemos hecho hasta ahora, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".