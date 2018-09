El Ejido rescatará el agua a Elsur Momento en el que todos los grupos municipales votan a favor de iniciar los trámites para el rescate del servicio del agua. / I. A. Todos los grupos de la oposición dieron su apoyo en este punto al gobierno local, si bien se mostraron críticos con el tiempo que se ha tardado en tomar esta decisión INMACULADA ACIÉN EL EJIDO Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:23

El Pleno aprobó ayer por unanimidad iniciar los trámites necesarios para llevar a cabo el rescate del Servicio de Abastecimiento, Distribución y Saneamiento del Agua. Una decisión que señaló el alcalde, Francisco Góngora, que se adoptó «atendiendo al interés general y que se materializa en este momento una vez que ha quedado argumentado y acreditado, en base a informes técnicos y jurídicos, que hay causas suficientes para que la rescisión del contrato con el socio privado se pueda llevar a cabo minimizando los perjuicios y posibles riesgos económicos para el Ayuntamiento».

Pese al apoyo unánime, los grupos de la oposición mostraron su queja por el tiempo que se ha tardado en tomar esta decisión.

Así, el concejal del partido socialista Juan Godoy Giménez, mostró su apoyo al inicio del camino «para echar a una empresa que no podemos olvidar que es, en buena medida, responsable de la ruina económica de este Ayuntamiento», al tiempo que también aprovechó para recordarle al gobierno local que este paso también es un «reconocimiento del fracaso de su gestión», ya que según indicó el socialista desde el equipo de gobierno »se defendió a esa empresa aún cuando nosotros ya denunciábamos abusos».

Asimismo, Godoy puso el acento sobre el hecho de que esta medida se debería haber adoptado antes, si bien no dudó en ofrecer el apoyo de su grupo al gobierno local «para ayudar en lo que esté en nuestra mano porque entendemos que el proceso que se inicia hoy no va a ser rápido ni fácil, porque la empresa no dará su brazo a torcer, pero todos tenemos que remar en el mismo sentido».

El concejal socialista también mostró sus dudas sobre en qué situación se quedará ahora el servicio, cómo se asumirá la gestión, el estado de las redes, el plan de infraestructuras hidráulicas o el coste de arreglar las redes estropeadas y apuntó que cuando todo el proceso termine y se solucione, será el momento de exigir responsabilidades políticas.

Por su parte, el grupo municipal de Izquierda Unida también se mostró muy crítico con la gestión del equipo de gobierno. Así, Juan Antonio López Escobar, portavoz del grupo municipal recordó que se opusieron «en el 95 cuando el PP ejidense cumplió su promesa de privatizar un servicio tan básico para la ciudadanía como es la gestión del agua; nos opusimos en 2015 cuando, otra vez el PP, le 'rescató' al socio privado los servicios que no le eran rentables, dejándole la guinda del pastel y más de 100 trabajadores en la calle; nos opusimos firmemente a pagarle la deuda que habían generado por su pésima gestión, proponiendo que se hiciera lesiva y que indemnizaran al municipio, y nos hemos opuesto con rotundidad a los dos tarifazos, otra vez a manos del PP, a los recibos del agua.

Compromisos municipales

Asimismo, López Escobar pidió al alcalde su compromiso de que en el tiempo que esté al frente del Ayuntamiento ningún trabajador de esa empresa vaya a la calle y preguntó por las intenciones del equipo de gobierno de licitar nuevamente el servicio del agua. Góngora se comprometió a lo primero y negó que el servicio se vaya a volver a licitar.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos fue el más conciso en su intervención, mostrando la alegría de su grupo por el inicio de los trámites de rescate de este servicio y pidió que para nuevos retos se cuente con la oposición.

Eva Liria, la portavoz de UPyD fue la más crítica con el gobierno hasta el punto de apuntar incluso que lo sucedido con el servicio del agua «posiblemente tenga sus consecuencias judiciales» e incluso apuntó hacia el alcalde en esas consecuencias judiciales.

En relación a la gestión de este contrato de servicios, Liria afirmó en alusión al equipo de gobierno que «les ha sobrado soberbia, han sido ineptos y lo han pagado los ejidenses».

Así, Las causas sobre las que se justifica el rescate del servicio incluye ocultación maliciosa de documentación, aportación de información sesgada y pretensión de mantener el contrato de Apoyo a la Gestión cuando carece de objeto y causa.