IU El Ejido recoge más de un millar de alegaciones de vecinos a la subida del agua Miembros de IUEl Ejido con las alegaciones presentadas. / I. A. Durante un mes desde el grupo municipal se llevó a cabo una campaña informativa con parada en todos los núcleos de población del municipio INMACULADA ACIÉN El Ejido Viernes, 11 mayo 2018, 20:26

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Ejido mostró el miércoles las más de 1.200 alegaciones que ha recogido durante el desarrollo en el último mes de una campaña informativa y de sensibilización entre la población ejidense por la subida del agua aprobada en el Pleno del pasado mes de marzo, superior al 30%.

Alegaciones recogidas en más de 15 mesas informativas durante el plazo abierto para el presentarlas, sobre las que Juan Antonio López Escobar, concejal portavoz del Grupo Municipal de IU El Ejido, precisó que no se trata de firmas al uso sino «alegaciones individuales de los vecinos de nuestro municipio, explicadas, entendidas y apoyadas por la ciudadanía de El Ejido».

En este sentido, el período de alegaciones a la subida aprobada finalizó el martes y ahora el Consistorio deberá responder a todas y cada una de ellas, antes de poder llevar a cabo la aprobación definitiva.

En esta línea, López Escobar volvió a insistir en que desde su formación política entienden y asumen que el agua tiene un coste, pero criticaron «la falta de rigor y transparencia que campa a sus anchas por este Ayuntamiento», al tiempo que aseguró que su grupo municipal aún no cuenta con «los documentos adecuados e independientes, aún no sabemos el acuerdo al que ha llegado este Ayuntamiento con la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente, tampoco se entiende la falta de empatía para con sus vecinos, ya que no recoge ningún tipo de bonificación o de protocolo que garantice el mínimo vital». En este punto, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora aseguró ayer que «existen los informes jurídicos, técnicos y preceptivos para llevar a cabo esta subida, según me consta a mí».

Asimismo, el portavoz del grupo municipal de IU recordó que el acceso al agua es un Derecho Humano, no un negocio».

Para esta formación política el primer paso que se debería dar sería la remunicipalización de los servicios del agua. «Los vecinos de nuestro pueblo tienen derecho a saber los costes reales del agua, como ha sido la gestión de Aguas de El Ejido y Elsur durante todos estos años y recibir un servicio de calidad y con un precio justo», hizo hincapié López Escobar.