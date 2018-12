IU El Ejido elige a Juan Antonio López Escobar como cabeza de lista en las municipales El proceso de la lista de candidatos no está, sin embargo, cerrado ya que IU está en un momento de confluencia con otros partidos y organizaciones INMACULADA ACIÉN El Ejido Sábado, 15 diciembre 2018, 19:19

La Asamblea de Izquierda Unida El Ejido, compuesta por sus militantes y simpatizantes, ha elegido a Juan Antonio López Escobar, actual concejal y portavoz del grupo municipal de IUen el Ayuntamiento de El Ejido, como cabeza de lista de la organización de cara a las municipales de 2019.

No obstante y como indicó la coordinadora local y también concejala ejidense Ángeles Fernández Guardia, «el proceso de la lista de candidatos no está cerrado, no podemos olvidar que estamos en un momento de confluencia con otros partidos, organizaciones y vecinos de El Ejido que quieren participar en el cambio en el Ayuntamiento». De esta manera, pese a que es el cabeza de lista de IU a las municipales, quedará por ver si será también el cabeza de lista de la formación que se presente a las elecciones municipales de 2019, a las que IU ya anunció el 7 de noviembre que acudiría junto a Podemos.

Con esta elección la Asamblea de Izquierda Unida en El Ejido reconoce y respalda la «gran labor que está llevando a cabo Juan Antonio como concejal portavoz, valor que se suma a su juventud, su formación política y el profundo conocimiento con que cuenta sobre la realidad social y económica de nuestra localidad, y cuenta con el apoyo unánime de los miembros de IU El Ejido», afirmó Fernández Guardia. López Escobar se mostró orgulloso de «poder representar y defender el proyecto de IU desde el Consistorio».